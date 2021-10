Es oficial, El Juego del Calamar es la serie más vista en la historia de Netflix, no es de extrañar, ya que en las últimas semanas se ha convertido en un fenómeno absoluto y tema de conversación en todo el mundo; tanto así, que la serie surcoreana ocupa el primer lugar del top 10 de los títulos más vistos en 93 países del planeta.

Ahora, el revuelo se traslada a números y a un nuevo récord: a menos de un mes de su estreno en la plataforma, Netflix oficializó esta tarde que El Juego del Calamar es la serie más vista de toda la historia de la plataforma.

El Juego del Calamar llegó a 11 millones de fans, convirtiéndose en la serie más grande de Netflix de todos los tiempos, indica la cuenta en español de la compañía.

El juego del calamar llegó a 111 millones de fans convirtiéndose en la serie más grande de Netflix de todos los tiempos. pic.twitter.com/UlFR5nKBwA — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) October 12, 2021

La serie distópica, en la que concursantes que necesitan dinero desesperadamente se someten a juegos infantiles y mortales para ganar premios en efectivo, alcanzó dicha cifra en menos de un mes, tras su debut el 17 de septiembre. S e impuso sobre otros títulos insignias del servicio de streaming como "Bridgerton", "La Casa de Papel", "Stranger Things", "The Witcher" , "13 Reasons Why", "You" y "Ginny & Georgia".

La producción superó a "Bridgerton", que ostentaba la misma marca. A principios de este año, Netflix anunció que 82 millones de hogares vieron dicha serie en sus primeros 28 días tras su debut en época navideña. C onformada por una temporada de ocho capítulos, alcanzó unos 82 millones de espectadores alrededor del mundo en sus primeros 28 días en línea, logrando posicionarse en el top 10 en todos los países, con excepción de Japón.

¿CÓMO INTERPRETAR ESTA CIFRA RÉCORD?

Hay que tener en cuenta que Netflix utiliza distintas métricas para calcular cuán rentables son sus producciones. Para que una visualización sea computada, el usuario tiene que haber visto al menos un mínimo de dos minutos del contenido. El otro dato que se recoge es en cuántos hogares se ha visto una serie o película; un dato que no es del todo preciso ya que los suscriptores no necesariamente se sientan solos frente al televisor.

¿CUÁLES ERAN LAS SERIES MÁS VISTAS DE NETFLIX ANTES DE "EL JUEGO DEL CALAMAR"?

"El Juego del Calamar" se estrenó el 17 de septiembre y no tardó en ser la serie más vista en gran parte del mundo. Incluso, logró una verdadera proeza cuando se convirtió en la primera producción de Corea del Sur en ubicarse como lo más visto durante varios días en los Estados Unidos. Antes de este fenómeno, según las estadísticas que compartió la compañía el 1 de octubre, este era el contenido más exitoso de la plataforma:





Bridgerton - 82 millones de espectadores

- de espectadores The Witcher - 76 millones de espectadores

Lupin - 76 millones de espectadores

Sexo/Vida - 67 millones de espectadores

Stranger Things 3 - 67 millones de espectadores

La Casa de Papel T4 - 65 millones de espectadores

Tiger King - 64 millones de espectadores

Gambito de dama - 62 millones de espectadores

Sweet Tooth - 60 millones de espectadores

Emily in Paris - 58 millones de espectadores

