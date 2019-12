¡Esa no es su voz! Filtran audio de la voz de Danna Paola sin autotune

¡Esa no es su voz! Filtran audio de la v...

Tras el éxito de la cantante Danna Paola con su sencillo "Oye Pablo", un joven youtuber identificado como Sergio Vargott se dio a la tarea de analizar la voz de la también actriz.

De acuerdo a Grupo Fórmula, Danna Paola aumentó su popularidad tras su participación en la serie "Élite" de Netfliz.

El joven Sergio Vargott revisó varios fragmentos de momentos en los que Danna Paola ha aparecido cantando por ejemplo su interpretación de la bruja Elphaba en el musical "Wicked".

Tras analizar la voz de Danna Paola, Sergio Vargott confirmó que a pese a la falta de autotune, la voz de la joven cantante no suena tan diferente a como se puede escuchar en sus más populares canciones.

Sergio Vargott contó que, aunque el tono de Danna Paola es muy de balada pop y su timbre es dulce, también cuenta con un sonido redondo y maduro.

El YouTuber señaló que la intérprete de "Oye Pablo" también cuenta con una voz limpia y cristalina que podría mejorar su hay más control en sus agudos y falsetes.

Una crítica negativa fue que las notas altas de Danna Paola no son estables, no están bien colocadas y están algo gritadas, por lo que no siempre llega a la afinación correcta.

