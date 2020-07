Escándalo: Jada Pinket engañó a Will Smith con rapero August Alsina

Hace cuatro años y medio empecé una amistad con August, de hecho, nos volvimos muy amigos. Todo empezó porque él necesitaba ayuda y yo quería ayudarlo con su salud, con su estado mental. Y yo también tenía mucho dolor, me sentía destruida y en el proceso de esa relación me di cuenta de que no se puede encontrar felicidad fuera de ti mismo, comentó la esposa de Will Smith.