Escándalos, arrestos, y muertes; predicciones 2022 para el mundo del espectáculo

Polémicas y escándalos envolverán al mundo de la farándula mexicana el próximo año, así lo reveló la vidente Grace Valenzzo en sus predicciones 2022 para los famosos en donde advierte de demandas, arrestos, muertes y más.

Hay mucha incertidumbre sobre el futuro de Inés Gomez Mont, Galilea Montijo, Ninel Conde, Xavier López "Chabelo", Alejandro Fernández y hasta Luis Miguel, dudas que la vidente Grace Valenzzo aclaró con sus cartas del tarot.

¿SE TERMINA SU CARRERA? EL 2022 DE GALILEA MONTIJO

En el caso de la conductora del matutino "Hoy", de Televisa, Galilea Montijo, quien estuvo en la polémica en la última parte del 2021 por la mención de su nombre en el libro "Emma y las otras señoras del narco", de la periodista Anabel Hernández, afirmó que seguirá cosechando éxitos, principalmente económicos.

Valenzzo auguró que la conductora tapatía tendrá un cambio fuerte en su rutina de vida, que buscará compartir con el público. Pero en el amor, tendrá "inesperadas oportunidades", a pesar de estar casada con el político Fernando Reina.

Hay como nexos que tiene que seguir cuidando. Nos habla de una ruptura, nos habla de un alejamiento que va a estar como mandando o mostrando muy constante para bajar como los niveles del escándalo. Sobre todo, aquí habla como de deslindarse y por eso se abre como una nueva oportunidad y nuevas cosas, pero en México. Puede haber allí una tendencia a cambiar de casa hacia finales de año, indicó Valenzzo.

¿INÉS GOMEZ MONT SERÁ ENCARCELADA?

Sobre la también conductora, actualmente buscada por la Interpol en 195 países junto con su marido Víctor Manuel Álvarez Puga, la canalizadora vidente aseguró que la pareja está en contacto por sus hijos, pero que no se ve que se encuentren juntos. Ambos se andan moviendo constantemente entre tres diferentes ciudades, lo que ha hecho más difícil su captura.

Gómez Mont y Álvarez Puga son acusados por presunto lavado de dinero de 3.000 millones de pesos, los cuales salieron a través de contratos de entidades de la Secretaría de Gobernación (Segob) así como defraudación fiscal.

"Ahorita todavía no termina como su vía crucis, se ve un año complicado. Todavía no se enfrenta a cuestiones legales que podrían terminar de evolucionar...tal vez no toque la cárcel, pero sí se vea como castigada. Y en el mundo del espectáculo, pues yo la veo un poco más limitada", dijo Valenzzo.

Además de que 2022 podría ser el año en el que Gómez Mont se enfrente a la ley, en el tema económico se verá también limitada. Valenzzo le advirtió tener cuidado con la gente que la rodea, ya que al final podrían ser quienes revelen a las autoridades donde se encuentra.

LUIS MIGUEL Y SUS PROBLEMAS DE SALUD

Otra figura mexicana que puede tener inconvenientes en 2022 es el cantante Luis Miguel, para quien Valenzzo vislumbra problemas de salud, pero también la llegada de un nuevo amor y recaídas en "malos hábitos".

Podríamos tener un Luismi medio bipolar a lo largo del año de repente muy agradable, de repente muy agresivo con los medios y este cambio en su humor puede derivar un poco como de tensiones a nivel personal... puede haber un cambio con la gente con la que trabaja, dijo la canalizadora vidente.

Aquí te dice que puede haber recaídas en hábitos, son malos hábitos, o sea, la carta de la sacerdotisa, que es alguien que a veces en una cuestión como de su forma de ser puede caer en su propia arrogancia, añadió.

Las predicciones también le deparan al "Sol" una nueva relación amorosa. A nivel de su carrera no se esperan cosas novedosas, a pesar de que en lo económico todavía tiene asuntos pendientes que resolver. Sobre la relación con sus tres hijos, tampoco se augura que en 2022 sea mejor que en años anteriores.



ALEJANDRO FERNÁNDEZ Y SU CAMINO SIN VICENTE FERNÁNDE

Para el cantante Alejandro Fernández el año que está por comenzar va a ser de cambios y sorpresas. La reciente pérdida de su padre, Vicente Fernández, lo llevará a replantearse la vida y esto lo tendrá un poco alejado del mundo del espectáculo.

Aunque Grace Valenzzo descarta conflictos por la herencia del patriarca de los Fernández, sí advierte sobre un problema entre dos mujeres de la familia.

Como parte de su nueva dinámica se le vislumbra explorando nuevas tendencias musicales y distintos hábitos. Estos cambios tendrán un fuerte impacto en su vida y lo llevarán a experimentar cambios aún más profundos.

Tiene compromisos que tiene que terminar de cumplir y después como que se ve un periodo en donde no vamos a saber mucho de él. También nos está indicando la parte de descansar, señala Valenzzo.

En el caso del cantante asegura que el 2022 será de renovación, incluso, durante ese semi retiro voluntario podría darse un cambio de pareja, "una persona de signo de Tierra".



"CHABELO" Y NINEL CONDE

Para estos dos famosos los próximos meses traerán cambios. En el caso de Xavier López "Chabelo", enfrentará algunos problemas de salud, pero nada que ponga en riesgo su vida. Estará alejado del ojo público, pero básicamente porque estará dedicado a otros negocios ajenos al mundo del entretenimiento.

Mientras que "El Bombón asesino" tendrá un 2022 de muchas satisfacciones, ya que en distintas controversias podría "salirse con la suya".

LA CONQUISTA DEL STREAMING

El año próximo estará marcado también por la consolidación del streaming. Esta situación llevará a los medios tradicionales a un un relevo generacional con el que buscarán ampliar su audiencia incorporando a su programación figuras que se dieron a conocer en redes sociales como TikTok y YouTube.

Al menos, esas son las predicciones de Grace Valenzzo, quien anticipó que en el año que está por comenzar, los llamados influencers tomarán el control del entretenimiento, sin embargo, será el público el que tenga la última palabra sobre si permanecen o sólo tendrán una fama momentánea.

(Aline Núñez)