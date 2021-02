Escándalos sexuales que cambiaron la vida de estos famosos

Los escándalos sexuales que protagonizaron estos famosos marcaron una antes y un después en sus carreras. Algunos, consiguieron beneficiarse del circo mediático para catapultarse a la fama, mientras que otros, terminaron sepultados en la vergüenza, con etiquetas a cuesta y hasta desempleados. El cambio en sus vidas para bien o para mal fue radical.

Es sabido que las celebridades viven en un mundo totalmente diferente al de las personas convencionales, quizá por eso, muchos dan la impresión de enfrentar los escándalos como si se tratara de una alfombra roja. Desfilan, posan, sonríen y actúan de "manera natural" ante el acoso de los medios y los titulares de escándalo. Aunque, claro, también existe la contraparte; aquellos que hubiesen deseado que sus bajas pasiones jamás saliera a la luz.

En los últimos días se han hecho públicos varios escándalos sexuales, como el presunto canibalismo del protaginitas de "Call Me by Your Name", Armie Hammer, quien puso en shock a Hollywood. En México, fue el ídolo de generaciones, Don Vicente Fernández, quien dio la nota por pasarse de "mano larga" con sus fans; tres videos pusieron en evidencia el reprobable comportamiento de intérprete de "Mujeres divinas". El "reverendo del mal", Marilyn Manson, fue acudado de agresión sexual, abuso psicológico y coacción por cinco mujeres, entre ellas la actriz Evan Rachel Wood.

ENTREMOS EN MATERIA CON LA LISTA DE LOS MAYORES ESCÁNDALOS SEXUALES DE LOS FAMOSOS:

CHARLES CHAPLIN

Una de las demandas sexuales más reconocidas, al ser una de las primeras que se instauraron en Hollywood, fue contra el rey de la comedia Charles Chaplin. La actriz Joan Barry, en 1943, acusó a Chaplin de ser el padre de su hijo, a pesar de no tener ningún vínculo sentimental. Esto, en su momento, más que inmoral era ilegal en Estados Unidos por la existencia de la ley Mann, la cual prohibía trasladar mujeres a otros condados para "acciones indebidas" como el adulterio. Se declaró a Chaplin, a nivel judicial, padre de la criatura.

KIM KARDASHIAN

Como Nicole Richie dijo con malicia en una entrevista de radio, Kim Kardashian era, antes del año 2007 "la chica que le ordenaba el armario a Paris Hilton". En aquella época, y a pesar de su estatus de VIP por las amistades que la rodeaban, Kim Kardashian era prácticamente una desconocida para el gran público. Pero en 2007, un video casero pornográfico grabado por ella y por su pareja de aquel entonces, en cantante Ray J, fue distribuido por una de las mayores plataformas de videos para adultos... y eso terminó por catapultarla a la fama.

ARMIE HAMMER

Armie Hammer, el protagonista de filmes como "El Llanero Solitario", "Rebecca" o "Call Me by Your Name", se convirtió en tendencia en Twitter y no precisamente por sus logros como intérprete. En dicha red social, circularon capturas de unos presuntos mensajes que el actor envió a varias mujeres, algunas de ellas con quienes tuvo encuentros íntimos en los que les propone practicar el canibalismo.

"Oh, Dios mío. Eso me la ha puesto tan dura y es confuso por qué. Imaginarme sosteniendo tu corazón en mi mano y controlando cuándo late. Soy 100% caníbal. Quiero comerte. Da miedo admitirlo. Nunca antes lo había admitido", señala Hammer quien terminó fuera de varios proyectos tras la polémica.

MICHAEL JACKSON

Un escándalo que volvió a salir a flote fue el abuso sexual a menores por parte de Michael Jackson en su mansión de Neverland, tal como revela un documental que se adentra en los testimonios de dos personas que acudieron al recinto en su niñez y fueron víctimas del "Rey del pop".

ALLISON MACK

Allison Mack, actriz reconocida por su papel en la serie Smallville, se declaró culpable por un delito sexual ´sui generis´ en Hollywood: reclutamiento de mujeres para una secta que abusaba de ellas. Mack pertenecía a la secta Nxvim, un polémico grupo que ha sido señalado por pertenecer a redes de tráfico sexual; ella era la encargada de reclutar esclavas sexuales para los líderes del culto, especialmente para Keith Raniere, fundador de Nxvim. A cambio de sus servicios, Mack recibía ´ascensos´ en la escala piramidal de DOS, una sociedad secreta dentro de la secta encargada de lo que Raniere denominaba ´las compañeras obedientes´.

MARILYN MANSON

El pasado 1 de febrero y para sorpresa de todos, el nombre de Marilyn Manson fue tendencia en redes sociales. Cinco mujeres, entre ellas la actriz Evan Rachel Wood, acusaron al llamado "reverendo del mal" de agresión sexual, abuso psicológico y coacción, y denunciaron todo lo que vivieron con el cantante a lo largo de los años. Por supuesto que esto generó conversación, pues hay quienes defienden ambas partes.

Desde entonces, lo corrieron de su disquera y varias personas han hablado al respecto. Entre ellas tenemos a la ex prometida de Manson, Rose McGowan, ha expresado desde entonces su apoyo a las presuntas víctimas del rockero y le ha dicho a "todos los que han encubierto a los monstruos" que deberían estar avergonzados. Pero al parecer este caso aún tiene mucha tela de dónde cortar porque cada vez hay más personas que se han pronunciado ante todo esto.

PARIS HILTON

El estreno del reality "The Simple Life", el show donde Paris Hilton y otra chica rica, Nicole Richie, acudían a casas familiares a trabajar por primera vez en su vida y llevar "una vida normal", había convertido a Paris Hilton en una joven promesa de los tabloides.

Para aprovechar el creciente éxito de la millonaria, su ex Rick Salomon (quien era también ex de las actrices Shannen Doherty y Pamela Anderson) decidió publicar un video íntimo grabado desde un punto fijo y con el total desconocimiento de Paris Hilton titulado "Una noche en París". En el documental de Netflix, "The American Meme", Paris Hilton habla abiertamente sobre este momento de su vida: "Fue como si me hubiesen violado. Sentí como si hubiese perdido parte de mi alma y por eso la gente me hablaba de una forma tan mezquina y cruel. Me quise morir en muchas ocasiones. No quería seguir viviendo. Porque pensé que me habían quitado algo, que nunca volvería a ser la misma".

VICENTE FERNÁNDEZ

Vicente Fernández recibió fuertes críticas en redes sociales tras revelarse una grabación donde se observa al "Charro de Huentitán", tocando el pecho de una joven fan sin su consientimento mientras que posaban juntos para una fotografía. Las controversiales imágenes fueron difundidas en Tik Tok por la cuenta @trplexxx.

Días después surgieron otras fotografías en las que Fernández hace lo mismo con otras dos jóvenes, coloca su mano para tocarles el seno derecho. En una entrevista, el cantante declaró que había sido un accidente, señaló que él tenía respeto por su público y ofreció disculpas que fueron rechazadas por una de las víctimas.

GEORGE MICHAEL

Hacia finales de los 90, George Michael era uno de los grandes iconos de la música pop. Había alcanzado el éxito con "Wham!" y, después de dejar el grupo en su momento más álgido, vivía el florecimiento de su carrera en solitario.

En 1998, Michael entró en unos baños públicos en Beverly Hills, seguido por un hombre al que se le había insinuado y, cuando iban a mantener relaciones sexuales, el desconocido se identificó como policía y lo detuvo.

El cantante tuvo que pagar 800 dólares de multa y servir 80 horas a la sociedad, pero aquello no fue lo peor para el artista, lo más grave fue su caída en desgracia.

MICHELLE VIETH

Hace 13 años la estrella de "Mi pequeña traviesa", Michelle Vieth, sufrió una experiencia espantosa cuando un video en el que sostenía relaciones sexuales se filtró al público. Aún ahora sigue culpando a su ex pareja Héctor Soberón, de haber difundido el comprometedor material que le cambió la vida a la actriz.

PLÁCIDO DOMINGO

Plácido Domingo, artista y director de varias casas de ópera en el mundo respondió con un mensaje en agosto de 2019, en el que aceptó las relaciones extramaritales, pero rechazó que haya sido abuso. Plácido lanzó un comunicado oficial sobre el tema y estos fue lo que escribió:

Las acusaciones de estas personas anónimas que datan de hasta treinta años son profundamente preocupantes y, tal y como se presentan, inexactas. Aun así, es doloroso escuchar que pude haber molestado a alguien o haberlos hecho sentir incómodos, sin importar cuánto tiempo hace de esto, y a pesar de mis mejores intenciones. Creía que todas mis interacciones y relaciones siempre eran bienvenidas y consensuadas. Las personas que me conocen o que han trabajado conmigo saben que no soy alguien que intencionalmente dañaría, ofendería o avergonzaría a nadie. Sin embargo, reconozco que las reglas y valores por los que hoy nos medimos, y debemos medirnos, son muy distintos de cómo eran en el pasado. He sido bendecido y privilegiado de haber tenido una carrera de más de 50 años, y me ceñiré al más alto estándar.

MONICA LEWINSKY

El mundialmente conocido como "caso Lewinsky" no tuvo las mismas consecuencias para Bill Clinton que para Monica Lewinsky. El machismo de la época, la situación desigual de poder frente al presidente, el escarnio público y el acoso al que fue sometida la ex becaria merecen un aparte.

A los 22 años, me enamoré de mi jefe. A los 24, aprendí las consecuencias devastadoras. Me tildaron de zorra, puta, ramera, tonta. Perdí mi reputación, mi dignidad y casi pierdo mi vida. Me conocía mucha gente, pero en el fondo sólo me conocían de verdad unos pocos. Lo entiendo. Fue fácil olvidarse de que 'esa mujer' (como la llamó Clinton), tenía alma", contó Lewinsky en una charla TED.

Al contrario que Clinton, que continuó siendo presidente y apoyó la carrera política de su esposa Hilary Clinton, aunque sea en un discreto segundo plano; Monica se convirtió para siempre en la mujer que le hizo una felación al presidente y pasó a ser, de la noche a la mañana, en el modelo de mujer que ninguna mujer querría ser. No solo se juzgaron sus actos con mayor vehemencia que los del presidente, sino que su persona se convirtió en broma y burla pública. Mientras en televisión se hacían chistes a su costa, Lewinsky pensaba en quitarse la vida. Tuvo que alejarse de todo aquello y desaparecer para sobrevivir.

ROMAN POLANSKI

El director Roman Polanski vivió dos episodios de pesadilla en Hollywood: el primero fue el asesinato de su esposa, Sharon Tate, a manos de la secta de Charles Manson, uno de los peores criminales de la historia. Sin embargo, en 1977, ocho años después de los fatales acontecimientos, Polanski fue demandado por abuso sexual a una niña de 13 años. Fue uno de los primeros escándalos de celebridades que trascendió dado que, tras pagar algunos meses de prisión, el director violó su libertad condicional y no ha vuelto a pisar suelo estadounidense por temor a ser nuevamente encarcelado.

NOELIA

La cantante boricua Noelia, protagonizó uno de los escándalos sexuales más sonados en el mundo del espectáculo latino cuando se filtró un explícito video de ella teniendo sexo con un ex novio, Yamil Gorritz.

En 2007 se filtró la grabación en la que Noelia sostenía relaciones sexuales con su ex Gorritz, con quien se supone nunca volvió a cruzar palabra luego de esta polémica. El supuesto responsable de difundir dicha grabación fue Topy Mamery, el padrastro de la cantante.

Marmery también protagonizó una controversia con Noelia, luego de que ésta afirmara ser víctima de explotación económica y acoso sexual a manos del productor, quien falleció en 2014.

HUGH GRANT

Hugh Grant, se había convertido en el arquetipo de adorable chico bueno británico, protagonista de comedias románticas gracias a "Cuatro bodas y un funeral". Y después de enamorar a Europa le tocaba el turno a Estados Unidos. Era 1995 y Hugh se marchó a Hollywood para promocionar su película "Nueve meses". Una vez allí, decidió darse una vuelta por Sunset Strip en su BMW para contratar los servicios de una prostituta.

Cabe destacar lo tacaño del galán: la prostituta pidió 100 dólares por el servicio y Grant respondió "¿Y qué me haces por 60?". La pareja fue arrestada cuando ella le practicaba una felación en el coche.

(Nayelli Langarica)