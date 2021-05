Escorpión Dorado expone secreto del "Capi" Pérez: "Valiéndole ma... su programa"

El Escorpión Dorado es uno de los personajes más exitosos de internet y hace unos días llegó a los foros de TV Azteca para dar cátedra de cómo se refresca un programa de televisión. El youtuber estuvo como invitado en el show de Carlos "El Capi" Pérez, "La Resolana Nius" y en medio de su divertido repertorio expuso al conductor sobre su participación en el programa matutino de la televisora del Ajusco.

MUERE EL CANTANTE RAY REYES, EX INTEGRANTES DEL GRUPO MENUDO

¿Al "Capi" Pérez ya no le importa "Venga la Alegría"?

En medio de la grabación de "La Resolana", el Escorpión Dorado cuestionó al "Capi" Pérez sobre su horario laboral:

¿No a esta hora se supone que estás en "Venga la Alegría"?, preguntó el youtuber, a lo que el "Capi" le contestó pidiéndole discreción: "Sí se supone, pero acá entre nos, grabo algunas cosas. Llego muy temprano, grabo y luego ya me vengo aquí, pero no le vayas a decir a nadie".

La respuesta del Capi hizo estallar en carcajadas al Escorpión, quien comentó la situación con su particular sentido del humor.

"Los pend#$% de "Venga la Alegría" trabajando y el "Capi" valiéndole ma"#$ su pin"#$ programa", dijo haciendo referencia a Patricio Borghetti, Roger González, Anette Cuburu, Laura G y Ricardo Casares, entre otros.

"El Capi" aprovechó la broma para promocionar las transmisión del programa "en vivo", por lo que el influencer le respondió: "En vivo y con 400 conductores que si no está el Capi ni se dan cuenta", pues la plantilla de "Venga la Alegría" es bastante extensa.

EL ESCORPIÓN DORADO EN TV AZTECA

Alex Montiel, el youtuber bajo la máscara del Escorpión Dorado estuvo de visita en la televisora del Ajusco como un favor para su amigo "El Capi" Pérez y aprovechó para colarse en el foro de "Venga la Alegría" para bromear con sus colegas.

"Vamos a regresar a un lugar en el que me han venerado por siglos, por décadas. Se llama TV Azteca", dijo al principio del video y al llegar a la puerta siete. "El pretexto es para hacerle el paro al pendej* del Capi", aseguró que lo invitó para que le ayudara a subir el rating.

En su paso por los pasillos de TV Azteca, el enmascarado más famoso de YouTube se coló en el foro de "Venga la Alegría" con el pretexto de que iba por Cynthia Rodríguez.

"Vine por mi ex esposa Cynthia Rodríguez, dijo el creador del canal de Youtube "Peluche en el Estuche", a lo que la conductora le reclamó: ¿Por qué no me has llamado? Quedaste hace ocho años de llamarme, ocho años. No vengas ahora a buscarme a mi trabajo", reclamó la ex académica.

"SHAKIRA DE GUANAJUATO": MUJER QUE CAUTIVA CON VOZ IDÉNTICA A LA DE LA COLOMBIAN

El Escorpión Dorado reveló que trabajó para la periodista de espectáculo Pati Chapoy en el 2019, esto fue resultado de la carrera de periodismo que cursó Álex Montiel, quien estudió en la escuela Carlos Septién.

Además, antes de convertirse en youtuber, Montiel también trabajó para Loret de Mola, Adela Micha y Guillermo Arriaga.

(Aline Núñez)