Esposa de Enrique Guzmán le cree a Frida Sofía; teme perder su herencia

Ella ya está harta, pero no se van a divorciar, eso es un hecho; no lo hará, por la misma razón por la que no va a hablar de este caso públicamente, pues hace muchos años los dos firmaron un acuerdo en el que al momento de divorciarse, ella pierde todo derecho sobre la herencia y lo demás. Digamos que Enrique la amarró desde el principio con ese contrato y, quieras o no, Rosalba ya le invirtió muchos años, hasta ahora van 42 para ser exactos.