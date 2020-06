Esposa de Poncho De Nigris pierde a su bebé por un embarazo ectópico

Hay algunas especulaciones en redes sociales sobre un posible embarazo de nosotros y lo cual es cierto, sin embargo, nos vamos a enfrentar a una situación muy común, normal, no tan común de un embarazo atípico, lo cual me va a someter a una operación de emergencia y pues, como sabemos que pueden filtrarse, gente puede enterarse y no van a tener la verdad absoluta, por eso lo estamos compartiendo en este momento.