Esposo de Karla Panini revela fueron amenazados por Pati Chapoy

El esposo de Karla Panini, Américo Garza recientemente reveló que él fue quien rechazó ser entrevistado por Pati Chapoy y prefirieron a Gustavo Adolfo Infante.

De acuerdo a Grupo Fórmula, Américo Garza durante su revelación indicó que fueron los integrantes de "Ventaneando" quienes los buscaron pero ellos los rechazaron.

"No, yo nunca la busqué, es mentira. Hubo una persona, un intermediario que me dijo que querían entrevistarme pero decidimos que fuera Gustavo Adolfo, porque vimos que fue la única persona que no se fue con el chisme y preguntó al empresario lo metió en aprietos al decirle, ´a ver, ¿cómo hacían esto?'".

Américo Garza agregó, que el periodista de Imagen Televisión, Gustavo Adolfo Infante fue de los pocos que se mantuvo con un criterio objetivo en el caso.

"Como fue la única persona que no se fue en la tendencia en que todo iba, por eso decidimos que fuera él, es mentira que nosotros la buscamos y ella nos rechazó, no es cierto".

No obstante, el esposo de Karla Panini aseguró que cuando "Ventaneando" supo que la entrevista con Gustavo saldría al aire, lo buscaron de inmediato.

"Cuando iba a salir la entrevista con Gustavo, me habla esta persona intermediaria, porque yo nunca hablé con nadie de la producción de allá, me habla esta persona y me dice que les de una llamada en vivo para contrarrestar lo del otro programa, que si no la daba, me iban a atacar, que iban a decir que yo quiero vender entrevistas cosa que niego".

