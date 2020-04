Esta conductora de televisión se le fue a los golpes a ejecutiva

En el portal de Grupo Fórmula el reportero Gabriel Cuevas detalló que en el canal de televisión "World Tv" una ejecutiva y una conductora tuvieron una fuerte pelea que llegó a los golpes.

De acuerdo a Grupo Fórmula, Gabriel Cuevas reveló que la presentadora de televisión Liz López, quien hasta la semana pasara era conductora en el programa "La Cuchara", y la ejecutiva del canal, Diana Méndez Padilla sostuvieron una candente pelea.

"Hubo un jaloneo de cabellos en World Tv"

También Gabriel Cuevas detalló que Liz López llegó al canal con su pareja sentimental, y es que se sentía mal, pero la ejecutiva no la dejó faltar.

Supuestamente Gabriel Cuevas narro que la conductora llego con su novio al canal: "le dicen que no puede pasar él... Minutos antes ella habló para que le autorizaran el acceso, se sacó de onda y dijo ´¿por qué dejas a mi novio afuera?'".

Al entrar a platicar con Méndez Padilla, "que no se llama Diana, se llama Blanca Estela no se qué y este nombre lo utiliza para que las demandas que llegan al canal no le lleguen a ella, cuando Liz le empieza a decir que no le parece el trato, la señora le contesta, ´mira, cállate y súbete a hacer lo que tienes que hacer que para eso te pago'".

Pero la ejecutiva habría empujado a López contra la pared de cristal de la oficina, "y Liz Lopez que es muy fuerte se le fue a los golpes, la desgreñó, le tiró puño cerrado, la agarra en el escritorio, la mujer histérica dijo que la iba demandar y envió un comunicado anunciando que Liz la agredió y que por eso se iba del canal".

Cuevas refirió que tras la pelea física, Liz, quien también se desempeña como jefa de Corresponsales en Mexico para "Suelta la Sopa", renunció a la televisora.

Gabriel se comunicó con Liz, quien confirmó el rumor, y aseguró que lo que a ella le molestó fue que Diana le tronara los dedos y la empujara contra el cristal de la oficina.

(Azucena Uribe)