Esta es la razón por la que presuntamente vetaron a "Luis Miguel La Serie 2"

No todo fue felicidad en el estreno de Luis Miguel La Serie 2, trascendió que presuntamente la serie fue vetada y esta es la razón por la que no se podrá hablar de ella (FOTO TOMADA DE IG @luismiguellaserie)

Este domingo fue el gran estreno de "Luis Miguel La Serie 2", los dos primeros capítulos que se transmitieron causaron gran expectativa entre el público.

ANGÉLICA RIVERA REAPARECE EN REDES SOCIALES JUNTO A SU HIJA REGINA CASTRO

"Luis Miguel La Serie 2", se volvió tendencia en redes sociales antes, durante y después de su exitoso estreno a través de la plataforma de Netflix.

Desafortunadamente, no todo fue miel sobre hojuelas en el estreno de "Luis Miguel La Serie 2", Alex Kaffie aseguró que una televisora tomó la decisión de no hablar sobre la serie de Luis Miguel, debido a que no habrían obtenido los derechos de transmisión.

HELICÓPTERO INGENUITY HACE HISTORIA AL REALIZAR SU PRIMER VUELO EN MARTE

Kaffie, reveló que presuntamente Televisa vetó a "Luis Miguel La Serie", la televisora prohibió hablar de la serie en los programas de televisión abierta, restringida y en redes sociales.

(Ann Ventura)