"Estamos Bien": Toño Mauri tras ser hospitalizado por covid-19

El ex actor Toño Mauri reapareció en sus redes sociales luego de que se informaran que se encontraba en terapia intensiva por covod-19.

De acuerdo a Infobae, Toño Mauri utilizó sus redes sociales para compartir un video en donde informó que está fuera de peligro.

Este miércoles por la mañana en su cuenta de Instagram y en la de su hijo Antonio se publicó un mensaje para aclarar su estado de salud y descartar que se encuentre en peligro.

"Hola, muchas gracias a todos por preocuparse por mi salud y la de mi familia. Gracias a Dios estamos bien, mejorando cada día", escribió al inicio.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: YALITZA APARICIO INVITADA A FORMAR PARTE DE LA ACADEMIA DE HOLLYWOOD

"Yo tuve que ir al hospital y dentro de poco ya estaré en casa. Gracias a todo el equipo médico y de sanidad que son héroes sin capa y merecen todo nuestro respeto. Sigamos pidiendo por ellos y por el fin de esta pandemia. Gracias por sus oraciones, con el cariño de siempre, Toño Mauri", añadió en su mensaje.

Cabe señalar que en días pasados el propio Mauri ya había revelado que tanto él como su familia dieron positivo a covid-19.

"Me dolía el cuerpo, me dolía la cabeza, me sentí mal, me sentí débil. La verdad es que pensé que era una gripa porque nos hemos cuidado muchísimo mi familia y yo, hemos estado en la casa sin salir, nos hemos cuidado mucho, mucho", comentó al programa Venga la alegría de TV Azteca.

Sin embargo, el martes por la tarde comenzó a cobrar fuerza el tema de su salud, luego de que en el programa Chismorreo de Multimedios Martha Susana asegurara que la situación de uno de los hombres detrás de la serie de Luis Miguel se había agravado de manera alarmante y Mauri se encontraba hospitalizado en Miami.

"Toño Mauri y familia, lamentablemente todos infectados de covid-19, pero lo peor de todo es que Toño está internado en terapia intensiva porque no podía respirar; entonces (lo hospitalizaron)", aseguró la periodista.

Con su reciente mensaje, Mauri descartó que la situación sea alarmante.

Además de él, resultaron infectados por covid-19 su esposa Carla Alemán y sus hijos Carla y Toño.

"Yo empecé el jueves con la molestia, el domingo perdí el sabor, el olfato y ya de ahí en adelante vino todo el desarrollo", contó al programa Despierta América de Univision.

También Pablo Fernández de Córdova Ferry, pareja de su hija Carla, resultó contagiado con el virus. "El que me preocupa un poquito es el esposo de mi hija porque tiene asma, entonces, quisiera yo cuidarlo desde ahorita para que no se vaya a complicar su caso, porque con el asma no quisiera que tuviera un cuadro fuerte, hasta ahorita, los síntomas son leves, pero me da miedo porque esto empieza a ponerse mal con el tiempo".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HIJAS DE ANGÉLICA RIVERA PRESUMEN VACACIONES DE LUJO POSANDO EN BIKINI

Mauri detalló que en su casa tomaron todas las medidas de precaución necesarias, por lo que les resultaba complicado saber en qué momento se contagiaron.

"Estamos tratando de ver por dónde andábamos o qué hicimos, pero la verdad, es que hemos estado en la casa, pudo haber sido un paquete de supermercado que no se limpió o pudo haber sido algo que entró a la casa, no sé, porque la verdad está muy expuesto, en ese aspecto, no sabemos por dónde, pero cuando ya te da es terrible porque te da mucha angustia", señaló.

(Azucena Uribe)