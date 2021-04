Aun sin ser compositor, Luis Miguel ha dedicado algunas de sus más emblemáticos temas a los amores de su vida, dentro de los que se encuentran su madre, Marcela Basteri, su hija, Michelle Salas; la madre sus hijos Aracely Arámbula, y otras mujeres que han dejado huella en la vida del cantante.

La segunda temporada de su serie biográfica en Netflix, despertó de nueva cuenta el interés por conocer más sobre "El Sol", cada capítulo ha girado en torno a una de sus canciones, mismas tienen una relación directa con algún episodio de su vida.

Luis Miguel tiene un amplio repertorio musical que ha sido creado por importantes compositores como José Alfredo Jiménez, Juan Carlos Calderón, Armando Manzanero, entre otros. Varios de los temas fueron inspirados por las propias vivencias del cantante y el paso de sus amores.

ESTAS SON LAS CANCIONES QUE LUIS MIGUEL DEDICÓ A SUS GRANDES AMORES:

MARCELA / LA CANCIÓN "MARCELA" / BOLERO "YO SÉ QUE VOLVERÁS"

Cuando sólo tenía 16 años, el cantante le dedicaba la canción "Marcela" a su mamá, Marcela Basteri. Esta canción fue compuesta años atrás por su padre, Luisito Rey.

"Nada en este mundo vale nada si no estás, Marcela. Todo me parece más hermoso junto a ti, Marcela. Tus palabras son caricias a mi corazón, Marcela. Mi nublado cielo, lo alumbraste con tu sol, Marcela", dice la letra de la melodía.

Otra canción con la que Luis Miguel recuerda a su mamá es el bolero "Yo sé que volverás", escrito por Luis Pérez Sabido y musicalizado por Armando Manzanero.

"Yo sé que volverás cuando amanezca, aun cuando los demás ya se hayan ido, la cita no ha cambiado, aunque parezca que todo ha naufragado en el olvido", dice la canción.

MARIANA YAZBEK / "CULPABLE O NO"

Cuando "Mickey" tenía 17 años tuvo una relación con la fotógrafa Mariana Yazbek, quien fue su primer amor.

Sin embargo, tuvieron que terminar por el acoso de la prensa y las sospechas de infidelidad con Alejandro González Iñárritu. Por ello, le dedicó la canción "Culpable o no".

"Precisamente, ahora que tú ya te has ido, me han dicho que has estado engañándome. ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo, por favor defiéndete. Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad. Es una pena, siempre seguirás doliéndome", dice la letra del tema.

LUCÍA MÉNDEZ / "POR FAVOR, SEÑORA"

La cantante y actriz Lucía Méndez confesó que tuvo un romance con Luis Mguel cuando tenía 30 años. Aseguró que él le dijo que tenía 20 años, pero en realidad tenía 17. La canción "Por favor, señora" fue dedicada a ella.

"Por favor, señora, no se me ofenda, no desprecio su amor, comprenda. Es usted muy bella, es usted perfecta, pero entienda que yo busco otra senda", inicia la melodía.

MICHELLE SALAS / "TE NECESITO"

Fueron varios los años en los que Luis Miguel no reconoció a Michelle Salas como su hija y, en 2005, ella lo confirmó. Tras reconocerla, el cantante comenzó a incluir la canción "Te necesito" en sus presentaciones.

"Y procuro saber qué te esperas de mí. Lo que pidas te doy para hacerte feliz. Pero yo no puedo vivir separado de ti, eres tú la ideal, somos tal para cual", dice la letra de la canción.

ARACELY ARÁMBULA / "DISFRACES"

Una de las relaciones más estables que tuvo el cantante fue con la actriz Aracely Arámbula, quien incluso le ayudó a acercarse a su hija. Con ella tuvo dos hijos y en diversas ocasiones afirmó que el tema "Disfraces" era para ella.

"Aquí me tienes con la luz de un cenital sobre mi cuerpo. Olvidando soledad y amores viejos con tus aplausos apasionados, ¡qué privilegio! Aquí me tienes ya cansado de aventuras. De ida y vuelta, de disfraces, de ataduras, de cadenas que no me dejan vivir mi vida como cualquiera", dice la melodía.

(Imelda Téllez)