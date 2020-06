Este es el plan de Angélica Rivera para regresar a las telenovelas

Una revista de espectáculos asegura que Angélica Rivera desea limpiar su imagen y le guste o no a la gente ella volverá a protagonizar una telenovela (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

Después de divorciarse de Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera se alejó de los reflectores, pero ahora "La Gaviota" desea volver a la televisión mexicana.

De acuerdo con Infobae, una revista de espectáculos aseguró que Angélica Rivera aprovechó su reciente cercanía con su ex José Alberto "El Güero" Castro para avanzar en su plan de regresar a la pantalla chica, y sería con un proyecto en Televisa.

La televisora le cerró las puertas a Angélica Rivera por la mala imagen que dejó durante el sexenio del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Una fuente cerca a Rivera aseguró que la retransmisión de la telenovela "Destilando amor" le benefició a la actriz, pues el melodrama goza de alto nivel de rating, por lo que Rivera ha presionó a la televisora para que le den una nueva oportunidad y le den un papel importante.

Según ella, se van a dar cuenta de que aunque la gente la tache de lo peor, la gente tiene memoria corta y que hasta la peor persona con un buen personaje puede volver a ganarse el cariño de los mexicanos. Y para ello ha hecho que El Gu¨ero Castro, que sigue enamorado de ella, insista con los ejecutivos en que quiere hacer un proyecto con ella.

El proyecto que Angélica Rivera podría protagonizar es el remake de "La Madrastra", pues ya cumple con la edad del personaje; además la historia habla de una mujer que fue acusada de un crimen que no cometió.

Angélica Rivera ya logró convencer a su ex José Alberto Castro, aseguran que el productor ya la perdonó por haberlo dejado. La ex primera Dama sabe que los mexicanos la aborrecen, pero ella confía que su regreso a las telenovelas será por la puerta grande, le guste o no a la gente.

(Ann Ventura)