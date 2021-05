Este fue el plan que salvó a Luis Miguel de la bancarrota; mucho se ha hablado sobre la serie del cantante, pero pocos saben que este ambicioso proyecto de Netflix le permitió no solo revivir su imagen en la industria musical, sino también mejorar sus finanzas, ya que el llamado "El Sol" había sido declarado en bancarrota debido al mal manejo de sus ingresos desde su infancia y hasta su adultez.

Deudas mil millonarias, así como incumplimientos de contratos y una gran cantidad de demandas reposaban sobre la mesa de reuniones de este intérprete quien nunca tuvo la capacidad para saber canalizar sus ingresos y gastos. Pero no fue sino hasta que surgió esta idea de mostrar su vida a través de la plataforma streaming que se mejoró su panorama financiero en el que ha podido saldar sus deudas y finiquitar todos los problemas legales que le perseguían desde hace ya algunos años.

"LUIS MIGUEL LA SERIE" LE PERMITIÓ AL CANTANTE NO CAER EN BANCARROTA

Empresarios, así como personalidades que se hicieron muy amigos del artista lo acompañaron en este proceso en el que su carrera ya estaba casi en decandencia y cuando más le arropaban los problemas decidieron hacer frente y ayudarlo ante las adversidades que estaba atravesando. Es por ello que figuras como Miguel Alemán Magnani, Carlos Slim Domit y Carlos Bremer, han sido vitales en su renacimiento, ya que fueron ellos quienes se encargaron de darle ideas y propuestas sobre el contar su vida a través de la publicación de un libro para luego tener un acercamiento a la plataforma streaming en la que sin duda, ha sido muy exitoso.

Este grupo luego se unió a José Luis Ramírez y Antonio Cue Sánchez, ambos piezas claves para el intérprete de "Ayer", pues la esposa de éste último es la productora ejecutiva de Netflix, servicio streaming que le abrió las puertas para transmitir la serie en Latinoamérica y España, y a través de Telemundo para Estados Unidos. Esto no solo representó un resurgir de su imagen, sino también de su carrera y su bolsillo, pues con este proyecto se creó un fideicomiso que le ayudan a pagar todas las deudas del pasado.

Y como desde la primera temporada esta bioserie ha sido un completo éxito, el artista no ha hecho más que agradecer que el público siga apoyándolo pese a las polémicas que siempre han rondado su vida. Esto no solo permitió saldar viejas deudas sino también acabar con las rencillas económicas que tuvo con estrellas como Alejandro Fernández quien lo demandó por 7 millones de dólares en el 2015 cuando habían acordado iniciar la gira llamada "Passion Tour" y con la que visitarían todo México, Estados Unidos y gran parte de Centroamérica, pero esto no fue posible, ya que Luis Miguel solicitó un adelanto de las ganancias, mientras el llamado "Potrillo" realizó un pago anticipado por este tour que nunca se realizó debido a que "Micky" enfermó y nunca se realizó este evento.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES...

Esto no solo manchó el nombre del mexicano, sino que creó una enemistad pasajera entre ambos cantantes quienes luego de pasado el tiempo pudieron llegar a un acuerdo y tras el estreno de esta producción lograron saldar ese impasse que durante meses ocupó los titulares de la prensa. Además esto hizo que muchos empresarios dudaran en la capacidad para hacer negociaciones con él debido a los múltiples inconvenientes como este que se le fueron presentando en su carrera.

Otro aspecto que levantó su imagen fue el haber recibido dos Grammys luego de 13 años sin recibir ningún tipo de premiación. Éste le fue otorgado debido a su material llamado "México por siempre" con el que revivió su talento, voz y ganas de seguir conquistando al mundo con su música.

(Imelda Téllez)