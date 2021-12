"Este rorro se les va": Roberto Palazuelos anuncia su retiro del medio artístico

Durante un encuentro con la prensa a las afueras de Televisa, Roberto Palazuelos el llamado "Diamante Negro" anunció su retiro del medio artístico, el actor y empresario dio a conocer su intención de dedicarse de lleno a la política.

Parece ser que como pintan las cosas, ¡este rorro ya se les va!, porque tiene la mano levantada para ser el próximo gobernador de Quintana Roo, y estoy alto en las encuestas, dijo Palazuelos a los reporteros.

Y añadió: "Todavía no tengo el partido, no sé por dónde me voy a ir, pero se va a definir todo esta misma semana, y tal vez sea ya la despedida de mi carrera artística, así que bueno, si soy candidato y gano, por respeto a la gubernatura ya no volveré a regresar a los foros y me dedicaré a trabajar por mi estado, por mi gente, por la naturaleza y todo lo que hay que hacer".

Al escuchar las preguntas sobre si regresaría al medio tras cumplir con su mandato en el supuesto de que gane las elecciones, Roberto Palazuelos comentó: "De gobernador ya llegué hasta lo más alto, ya me retiro ¿no?" ...".

Sin embargo, cuando uno de los reporteros le mencionó si se lanzaría como candidato a la Presidencia de México después de ser gobernador en Quintana Roo, el "Diamante Negro" reveló: "Esas palabras son muy fuertes, ya veremos qué me depara el destino, igual y en una de esas sí".

Finalmente, Roberto Palazuelos rechazó estar considerando como opción al partido Morena, del cual surgió el actual mandatario mexicano. "No, ¡Dios me libre!, ya verán ustedes el partido, esas cosas no las quiero hablar aquí con espectáculos, pero estén muy pendientes, tal vez sea este ya mi retiro, por eso vine a saludarlos".

(Imelda Téllez)