Este sería el estado de salud de Silvia Pinal, podría ser dada de alta en breve

El pasado 23 de diciembre la primera actriz, Silvia Pinal fue internada de emergencia luego de tener problemas de arritmia cardiaca.

El día de ayer sus hijos, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán dieron una entrevista para él programa "Venga la Alegría" en donde hablaron sobre la salud de Silvia Pinal.

Los hijos de Silvia Pinal y Enrique Guzmán detallaron que su mamá estaba de muy buen ánimo, incluso pidió unas quesadillas para desayunar.

De acuerdo con los médicos, la primera actriz mexicana se encuentra estable luego de que se le realizó una tomografía que mostró que no tiene lesiones por covid-19.

Hasta ese momento los médicos indicaron que la diva del cine de oro continuará aislada por un periodo de dos semanas.

Cabe mencionar que Silvia Pinal estuvo en contacto con sus hijos, por lo que tanto Alejandra y Luis Enrique Guzmán, así como Silvia Pasquel se realizaron una prueba para detectar si tenían covid-19.

"Me la voy a realizar el lunes, el doctor me dijo que no tenía caso hacerla el miércoles que supimos de mi mami porque iba a salir negativa, porque la enfermedad tarda cinco o seis días en incubar, por eso me voy hacer la prueba el lunes, de hecho todos nos la haremos", dijo Pasquel.

Hace unos minutos la periodista Maxine Woodside aseguró que Silvia Pinal ya se había recuperado de su arritmia y que era asintomática de la covid, por lo que la darían de alta pasado mañana para que se recupere en su casa.

Hasta el momento ningún miembro de su familia ha confirmado o desmentido dicha información dada por la periodista Maxine Woodside.

(Azucena Uribe)