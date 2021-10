Estefanía terminó con Potro; ella le encontró mensajes "sexosos con un hombre"

Tal parece que en el amor a Luis Potro Caballero, mejor conocido como "Potro" no le va tan bien en el amor, pues una nueva polémica habría sido rebelada, pese a que continúan participando en el reality "Inseparables, amor al límite" que actualmente se transmite por el 5, Estefanía Ahumada y el influencer pusieron fin a su relación desde el pasado mes de agosto.

Cabe señalar que tras su confirmación ambos afirmaron que el fin de su romance se había concretado en los mejores términos, pero nueva información revelaría que no fue así y un escándalo en su relación habría sido el detonante para su ruptura.

De acuerdo con lo revelado por la revista TVNotas, cuya fuente fue una amiga de la actriz, la relación de la pareja siempre fue tóxica, donde los problemas siempre predominaron por la personalidad de Potro.

"Ellos ya no están juntos desde agosto, terminaron definitivamente porque su relación era sumamente tóxica. Potro es un hombre violento, explosivo, intolerante, grosero, déspota y ególatra, una fichita, y mi amiga todo lo contrario; no entendíamos cómo soportaba vivir todo eso", comenzó por contar.

Pese a que su romance no avanzaba de la mejor manera decidieron participar en el reality de Televisa, "Inseparables, amor al límite", por lo que viajaron a Colombia para las grabaciones que se llevaron a cabo de abril a junio.

Sin embargo, dicho programa de Televisa no ayudó en su relación, sino todo lo contrario, pues nunca habían vivido juntos y mucho menos, rodeados de cámaras y más parejas.

"Potro es súper competitivo, siempre quería ganar todas las dinámicas del programa, pero cuando perdía, se ponía como loco y discutía con Estefanía; ella trataba de darle su espacio, pero él se ponía peor y le decía si no le importaba la pareja; eran cosas muy simples, pero para todo había problema".

¿POR QUÉ TERMINARON?

Tras su regreso a México decidieron poner fin a su relación, pero a principios de julio regresaron, luego de que Estefanía lo buscara, aunque su romance nunca cambió, pues continuó siendo "destructivo".

No obstante, el motivo por el que decidieron poner punto final a su noviazgo fue porque supuestamente la actriz le encontró unos mensajes un tanto subidos de tono en el celular de Potro.

"(Terminaron) en agosto, Estefanía siempre le perdonó su mal carácter, agresiones e infidelidades con chavas; sin embargo, le encontró algo que no podía perdonarle... Mensajes sexosos con un hombre; se sacó de onda porque o es gay o bi, y aunque eso no es malo, es algo que no le gustó", relató.

Aunque el actor negó tales acusaciones, la española no le creyó, y pese a que continúa lastimada por lo sucedido, la fuente afirmó que "ni de broma regresa con él".

(Azucena Uribe)