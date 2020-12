Ester Expósito pasea por la CDMX, la acusan de diva por ignorar a fans

La actriz Ester Expósito es una de las más famosa en redes sociales y una de las más queridas del elenco de "Elite" pero al parecer esto está cambiando pues el fin de semana pasado sus enloquecieron al enterarse que se encontraba paseando por la Ciudad de México.

Mediante redes sociales se pueden ver fotos de Ester Expósito y su novio Alejandro Speitzer de paseo en diferentes lugares del país, pero desafortunadamente estas están acompañadas de críticas ya que los acusan de ser pedantes y mamon*s.

Pero algo no cuadra, ya que Ester no solo ha estado en Six Flags, también paseó por Teotihuacán, Tepoztlán y otros lugares famosos de la Cuidad de México, donde se retrató con un sin número de sus seguidores.

Incluso muchos aseguraron que es muy educada y todo un amor. Lo único que se aprecia en las fotos y videos es que ella fue muy cuidadosa y se tomó sana distancia con todo aquel que se retrató a su lado.

También hay que recordar que más de una vez, Ester ha hablado de lo poco segura que se siente debido a que en múltiples ocasiones en las que ha sido víctima de acoso.

