Estos éxitos musicales que cumplen 12 años es este 2021

Lil Wayne contó con la colaboración de Drake, Tyga y Nicki Minaj para este fantástico rap.

TAYLOR SWIFT: "YOU BELONG WITH ME"

Taylor Swift empezó su transición de country a pop con "You Belong with Me", que estaba a la altura de "Love Story."

FLO RIDA: "RIGHT ROUND" FEAT. KESHA

Flo Rida volvió a los 80 con 'Right Round', un rap-pop en el que apareció por primera vez Kesha.

THE BLACK EYED PEAS: "I GOTTA FEELING"

The BEP hicieron las Américas en 2009 con "I Gotta Feeling", que llegó al número 1 en muchos países.

JUSTIN BIEBER: "ONE TIME"

Este fue el primer sencillo de Justin Bieber.

KERI HILSON: "KNOCK YOU DOWN" FEAT. KANYE WEST & NE-YO

Este ambicioso sencillo de Keri Hilson tiene varias referencias a Michael Jackson y, por casualidad, salió a la venta cerca de la fecha de su muerte.

LADY ANTEBELLUM: "NEED YOU NOW"

El trío country arrasó con "Need You Now", que ganó cuatro premios Grammy y pasó cinco semanas en la cima de la lista America's Hot Country Songs.

TRAIN: "HEY, SOUL SISTER"

"Hey, Soul Sister" salió a la venta en agosto de 2009, pero fue uno de los más vendidos en iTunes en 2010.

KELLY CLARKSON: "MY LIFE WOULD SUCK WITHOUT YOU"

La ganadora de 'American Idol' siempre ha arrasado con las baladas y 'My Life Would Suck Without You' no es excepción.

DRAKE: "BEST I EVER HAD"

Drake lo hizo muy bien con su primer sencillo en solitario. Casi se convirtió en un número 1 y casi se llevó un Grammy.

MILEY CYRUS: "THE CLIMB"

Miley Cyrus tenía tan solo 16 años cuando sacó "The Climb", pero la canción es todo un himno y estuvo en los top 10 de todo el mundo.

LADY GAGA: "TELEPHONE" FEAT. BEYONCÉ

Dos de las estrellas pop más famosas del mundo se unieron para grabar 'Telephone' y arrasaron con el videoclip.

MANUEL CARRASCO & MALÚ: "QUE NADIE"

"Que Nadie" es un gran éxito de Malú y Manuel Carrasco (foto) de 2009.

JAY SEAN: "DOWN" FEAT. LIL WAYNE

Jay Sean colaboró con Lil Wayne en "Down", un éxito total del londinense.

EMINEM: "WE MADE YOU"

Eminem volvió en 2009 y "We Made You" fue un sencillo impresionante. Alcanzó el top 10 en 14 países.

DRAKE: "FOREVER" FEAT. KANYE WEST, LIL WAYNE Y EMINEM

Los mayores raperos se reunieron en "Forever", un rap con un video protagonizado por LeBron James.

JASON DERULO: "WHATCHA SAY"