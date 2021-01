Estos famosos han recurrido a peligrosa dieta del ayuno intermitente

En su intento por lucir una figura espectacular y envidiable varios famosos han bajado esos kilitos de más con la peligrosa dieta del ayuno intermitente.

¿QUÉ TIENE QUE VER LEGARRETA Y EL DÓLAR CON LA NUEVA CEPA DE COVID?

Desde 2019, la dieta más buscada en Google y que ha ganado gran popularidad en Europa y América, es la dieta del ayuno intermitente, que consiste en el negocio de no comer.

Está dieta rápida, pone en riesgo la salud con métodos de alimentación tan estrictos como el ayuno intermitente.

Elsa Pataky y su esposo Chris Hemsworth, la cantante Adele, Jennifer Aniston, Hugh Jackman y Reese Witherspoon, son algunos de los famosos que se han sometido a la dieta del ayuno intermitente.

El actor argentino Horacio Pancheri, en 48 días perdió 12 kilogramos y lo que hizo fue no beber alcohol, no tomar cafeína, no harinas, no teína, no postres, no lácteos, mucha agua, verduras, algunas frutas, proteínas, semillas y mucho yoga.

DIFUNDEN VIDEO DE SUPUESTA DETENCIÓN DE INTEGRANTES DE BANDA EL RECODO

¿EN QUÉ CONSISTE LA DIETA?

La dieta del ayuno intermitente consiste en privar al cuerpo de alimento entre 12 y 16 horas, únicamente comer en las 8 horas restantes.

La primera en hablar de los "beneficios" de la dieta del ayuno intermitente fue Elsa Pataky, quien asegura que su última comida la hace con su marido alrededor de las 20:00 horas y no vuelven a comer ni beber nada sino hasta el mediodía del día siguiente.

Lejos de contar algunas de las repercusiones más comunes de esta dieta como el cansancio y el dolor de cabeza, la actriz asegura que dejar a su cuerpo sin alimento por tantas horas, le ayuda a combatir el envejecimiento.

"Time restricted feeding" consiste en no comer nada por más de 12 horas, en los casos extremos para lograr la pérdida de peso de manera drástica y en solo días, hacen ayunos de 5 días en donde únicamente consumen agua con sal.

Esto ha generado preocupación entre los expertos, quienes realizan este tipo de dietas extremas podrían llegar a morir.

ASEGURAN QUE EL ACTOR ARMIE HAMMER PRACTICA EL CANIBALISMO

De acuerdo con el sitio La Sexta, de España, el ayuno hídrico no debe prolongarse por mucho tiempo, de lo contrario, puede traer síntomas como arritmias cardiacas, problemas cerebrales y fallecimientos.

Es cierto que se pueden perder en siete días hasta 7 kilogramos, sin embargo, el cuerpo, en su afán por mantenerse alimentado, comenzará a comer los músculos de la persona para no sentirse débil.

Antes de iniciar la dieta del ayuno intermitente se debe recurrir a un especialista para no poner en riesgo la salud.

Con información de Grupo Fórmula

(Ann Ventura)