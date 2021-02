Estos han sido los mejores shows del medio tiempo del Super Bowl

A pocas horas de que se dispute la gran final del Super Bowl LV entre Tampa Bay Buccaneers vs Kansas City Chiefs, Uno de los momentos más esperados es el medio tiempo, este 7 de febrero el encargado de ofrecer el espectáculo es el cantante canadiense The Weeknd.

El 27 de enero de 1991, cuando la fallecida Whitney Houston (2012), en plena Guerra del Golfo Pérsico, deslumbró con su voz.

Necesitados de un mayor patriotismo, los estadounidenses y, también el mundo, se sorprendieron cuando Whitney interpretó una de las canciones más demandantes, por el rango a alcanzar, The Star-Spangled Banner, durante el Super Bowl XXV, de su performance, la propia Houston dijo: "Si hubieras estado ahí, sentirías la intensidad".

En 1993 fue Michael Jackson el encargado de rescatar el poco visto Medio Tiempo, que ni por la presencia de Gloria Estefan logró vencer en audiencia a la comedia del momento, In Living Color, que la cadena Fox decidió poner en el mismo horario que el partido entre Buffalo Bills y Washington Redskins.

Pero "El Rey del Pop", que quiso llamar al show Thriller Bowl, logró dar el empuje que hace que hoy haya más espectadores para este momento, que para el partido en sí. En el Rose Bowl de Pasadena, California, Jackson ofreció un mini concierto de 12 minutos que incluyó extractos de Jam, Billie Jean, Black or White, We Are the World y Heal the World.





El considerado por muchos como el mejor show de Medio Tiempo de la historia es el que ofreció Prince, en el encuentro entre Colts de Indianápolis y los Chicago Bears. Aquel 4 de febrero de 2007, en Miami, Florida, caía un tormenta de proporciones bíblicas, pero el príncipe logró utilizar incluso ese clima a su favor.

El de Prince fue un homenaje a la música, desde que emergió en medio del escenario, con guitarra en mano, para interpretar con pasión Let's Go Crazy, al lado de Las Gemelas, dos mujeres afroamericanas que bailaban en tacones. Siguió con Baby I'm a Star, pero lo mejor estaba por venir.

Sonó Proud Mary (de Creedence Clearwater Revival's), tras una breve pausa siguió su tributo con All Along the Watchtower de Bob Dylan, luego tocó Best of You de los Foo Fighters, a manera de reconciliación con la banda a la que criticó duramente por su cover de Darling Nikki. Pero logró hacer historia con el número final.

Purple Rain se escuchó y como si Prince lo hubiera ordenado, la lluvia que caía se fundió con las luces en púrpura que entintaban todo el escenario, el momento conmovió a millones en el sitio y desde la televisión. Al final el cantante dejó caer el micrófono y un coro monumental lo acompañó en las estrofas de su obra maestra.

Otro momento clave en la historia del Medio Tiempo llegó con la catártica actuación de una de las máximas bandas de la era moderna: U2. El 3 de febrero de 2002, en el Super Bowl XXXVI que enfrentó a Patriots y Rams, la banda irlandesa cumplió con el objetivo de ser una medicina para el alma, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

En el Louisiana Superdome U2 entonó tres canciones cuidadosamente elegidas para ser escuchadas por una nación herida: Beautiful Day, MLK, dedicada a dedicada a Martin Luther King, y Where the Streets have no Name, que Bono modificó en su frase final de "It's all I can do" a "It's all we can do" y mostró la bandera de EE.UU. en su chamarra.

En fechas más recientes otros han hecho maravillas con sus 12 minutos, como los Rolling Stones, Paul McCartney, Madonna; en los últimos años han sido Coldplay, Katy Perry, quien logró mayor audiencia que el partido en su Medio Tiempo; Lady Gaga, Justin Timberlake y en 2020, previo al arranque de la pandemia, Jennifer Lopez y Shakira.

En 2004 el mundo no estaba preparado, con la misoginia, aún presentE, de aquel entonces que alcanzaba niveles realmente intensos, se "crucificó" a Janet Jackson por un "error" que fue también responsabilidad de Justin Timberlake, durante el Medio Tiempo del Super Bowl XXXVIII sucedió el llamado Nipplegate.

En la estrofa que reza: "Better have you naked at the end of this song", Justin dejó al descubierto el pezón de Janet, algo que le costó a la CBS 550 mil dólares y que obligó, sólo a la hermana de Michael a pedir una disculpa pública, algo que no enfrentó Timberlake y que lo hizo pedirle perdón, en la prensa en años recientes, a Jackson.

