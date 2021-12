Estos son los 5 compositores favoritos de Paul McCartney

El aclamado compositor Paul McCartney recientemente está realizando una gira para promocionar su libro "Paul McCartney: The Lyrics", donde fue cuestionado sobre sus 5 compositores favoritos de la industria musical y esta fue su respuesta.

Recordemos que Paul McCartney es responsable de algunas de las canciones mas famosas de la historia. Sin embargo, no deja de reconocer la importancia de otros compositores contemporáneos.

"Oh, ciertamente hay muchos. Creo que Paul Simon ha escrito algunas canciones maravillosas. No me gustaría solo nombrar a uno, pero sin dudas él ha escrito cosas geniales", expresó el ex integrante de The Beatles.

Lo cierto es que la admiración es mutua entre Simon y McCartney, ya que el primero ha ubicado a The Beatles entre los compositores más importantes de la historia de la música.

Un compositor que no puede faltar en la lista de Paul es Bob Dylan. Desde los comienzos de The Beatles se supo que los cuatro de Liverpool fueron grandes admiradores del cantautor norteamericano y, de hecho, sus canciones, letras y formas de componer influenciaron directamente a los Fab Four, quienes luego de entrar en contacto con él experimentaron una gran transformación.

"Bob Dylan ha escrito cosas geniales. Creo que hay muchas canciones grandiosas que no han sido escritas por mí o por nosotros (The Beatles). Ni por esas dos personas que mencioné, Paul Simon y Dylan particularmente", siguió diciendo para dar lugar a otros compositores a los que admira.

Además, el creador de Wings nombró a dos figuras también importantes para su formación: "Creo que Neil Young ha logrado algunos clásicos, Beach Boys con "God Only Knows", creo que ese es un gran clásico".

Esta no es la primera vez que McCartney declara su amor total por el hit de la banda, de hecho ha revelado que es una de las pocas canciones que lo hacen llorar cada vez que la escucha.

Por último, no podía faltar en su lista su compañero John Lennon, con quien creó algunas de las canciones más maravillosas del rock y el pop, pero con quien también vivió una gran rivalidad: "Teníamos una gran rivalidad con The Beach Boys, supongo que también la tuve con Paul Simon, pero eso es bueno. Tuve rivalidad con John, si él escribía una buena canción, yo pensaba 'Oh, tengo que escribir algo mejor'".

