Estos son los conciertos y festivales que se cancelan por coronavirus

Debido a la propagación del coronavirus la industria musical ha tenido que pausar varios conciertos alrededor del mundo, diversos artistas han tenido que cancelar o posponer sus presentaciones para evitar contagios.

De acuerdo con Infobae, en un esfuerzo por frenar la propagación del Covid-19, artistas como Madonna, Justin Bieber, Maluma, Miley Cyrus, entre otros acataron las disposiciones oficiales que impiden la realización de eventos masivos.

La agencia promotora LiveNation, responsable de llevar de gira de Madonna anunció la cancelación de las últimas dos fechas de su gira "Madame X" por Francia, luego de que el país europeo prohibiera las concentraciones de más de mil personas para limitar la propagación del coronavirus. Las presentaciones programadas a realizarse en París los días 10 y 11 de marzo han quedado postergadas.

Maluma es otro de los artistas que también se vio afectado por la propagación del temible coronavirus. El reguetonero tuvo que cancelar un concierto del 7 de marzo en Milán, Italia. A través de sus redes sociales el cantante informó que las presentaciones de Grecia también se posponían.

Para evitar que la propagación del Covid-19, otros famosos también tuvieron que acatar las medias como: Green Day y A-ha hicieron lo propio con sus presentaciones programadas en Asia; Pearl Jam suspendió su gira por Estados Unidos y Canadá.

BTS reagendó su concierto de Corea del Sur. Queen, Khalid, Mariah Carey, Miley Cyrus y Avril Lavigne también han visto modificada su agenda de presentaciones.

Recientemente se confirmó que los festivales también se verían afectados como el Ultra Music en Miami, el South by Southwest, Austin, Texas y Coachella en Indio, California (reprogramado).

Carlos Santana canceló conciertos debido a preocupaciones de salud pública y restricciones de rendimiento debido al brote de coronavirus. El musico mexicano anunció que canceló las fechas de la gira europea de su Miraculous 2020 World Tour.

Zac Brown Band ha pospuesto sus actuaciones, la agrupación pidió a sus fanáticos que retengan sus boletos porque pueden usarse para las nuevas fechas del espectáculo. Pentatonix ha cancelado los espectáculos europeos de su gira mundial. El primer espectáculo estaba programado para el 16 de marzo en Polonia.

Mientras que Stray Kids canceló su gira europea que iniciaría el 10 de mayo, Louis Tomlinson su gira por Asia, Guns N' Roses su show en San José, Costa Rica y el Tomorrowland Winter 2020 en Francia.

La banda estadounidense She Wants Revenge decidió cancelar sus presentaciones en México. La agrupación tenía agendadas presentaciones en las ciudades de Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, se presentarían en el Festival Vive Latino. She Wants Revenge tomó esta decisión ante la crisis del coronavirus por lo que piden a sus seguidores mantenerse alertas y cuidar su salud.

My Chemical Romance pospuso su gira por Japón por el coronavirus, la banda estadounidense recalcó que están trabajando en reprogramar estos conciertos próximamente. My Chemical Romance tiene también fechas en Australia a finales del mes de marzo, pero hasta ahora no han anunciado nada al respecto de estas fechas.

Los conciertos de Alejandro Sanz programados en Bogotá, Colombia, fueron cancelados por las autoridades, debido a la expansión del coronavirus. A través de un comunicado el cantante comentó que se cancelan sus conciertos en Bogotá el 12 de marzo, el 14 en Cali y Barranquilla el 16 de mayo. El cantautor español hizo un llamado para ser responsables con respecto a la pandemia y que prevalezca el bienestar y la salud en la ciudadanía.

Hace unas horas se dio a conocer que se suspende el Festival Lollapalooza por el coronavirus en Argentina, se llevaría a cabo los días entre el 27 y 29 de marzo. Se informó que se está trabajando en la reprogramación del evento.

(Ann Ventura)