"Estoy arriesgando mi vida", la entrevista oculta de Jenni Rivera

El 9 de diciembre de 2012 la industria de la música sufrió una gran perdida, la muerte de Jenny Rivera, “La Diva de la Banda”, originando un sinfín de teorías y rumores, pero existe una última entrevista que revelaría esa gran incógnita, ¿Jenni Rivera fue amenazada de muerte? ¿Su accidente aéreo en el que perdió la vida fue provocado? ¿Tuvo que ver el narco?

Cabe señalar que esta entrevista fue realizada por Pepe Garza y que hasta donde se sabe no debía hacerse pública a menos que le sucediera algo.

En 2019, años después de su muerte y en presencia de dos de sus hijos, Pepe Garza hizo pública la conversación. El audio de la entrevista comienza con una frase que anuncia lo delicado del tema:

“Es una entrevista que esperamos nunca salga al aire. Hay una situación en México que está poniendo en riesgo la vida de muchos artistas”, se escucha en el audio al presentador.

Con la firmeza que caracterizaba a “La Diva de la Banda”, comienza su narración: “Todos los fines de semana que estoy trabajando en México estoy arriesgando mi vida.... yo sigo haciendo esto por el amor a lo que uno hace y el amor que le tengo a mi público”, dice. Con una pausa, Pepe Garza detiene la grabación y cuestiona a los hijos de la famosa “¿alguna vez les comentó su mamá que había tenido amenazas?”, preguntó.

A lo que “La Chiquis”, hija de la Diva de la Banda, responde: “Ese año sí me acuerdo que mi mamá había comentado que le habían llamado para que no fuera a una ciudad en México, para que no la fueran a matar, ella siempre daba la cara, se encomendó a Dios y fue y gracias a Dios regresó bien”, dijo.

Mientras que Johnny, el hijo más pequeño de Jenni Rivera, explicó que lo único que recuerda es cuando su madre realizó una petición a uno de sus tíos, Juan Rivera, para que estuviera pendiente de sus hijos y que nunca les faltara dinero.

El audio de la entrevista continua: “Hoy es miércoles 27 de julio y son las 4 de la tarde, y yo quise hacer la entrevista porque hoy mismo recibí un correo de parte de una persona que está por hacer un concierto mío en Arizona y hasta el FBI se comunicó con ellos queriendo hablar conmigo... ellos saben de las amenazas de muerte que yo he recibido”, dice Jenni Rivera en el audio.

“Me siento intranquila, porque ya está involucrada gente profesional, pero tengo que ir y le pedí a mi esposo - en ese entonces Esteban Loaiza- que no me acompañara, yo le pedí que se quedara y que se quedara con mis hijos por si algo llega a suceder, pues me voy yo sola, que no se vaya conmigo, sobre todo para que no vaya a dejar a mis hijos sola”, continúa con la narración.

"No tengo idea, mi negocio no es nada ilícito, al contrario, trabajo mucho no me meto con nadie que ni bien ni mal, a mí me gustaría que la gente supiera que si ha ido gente a mis palenques o si me piden fotos no lo niego, yo trato con mucho respecto a la gente, yo no tengo problemas con ninguna agrupación ni ningún cartel. Yo fui a la arena Monterrey y también ahí recibí un tweet que decía que si me subía a cantar, los zetas me iban a matar, yo lo único que hice fue apagar mi teléfono y subirme a cantar, obvio me puse tensa, pero salí a cantar” explicó Jenni Rivera.

Ante las impactantes palabras, Chiquis Rivera y Johnny interrumpen la narración.

"Nació para ser una leyenda", dice el hijo de la famosa, "ella estaba segura respecto a que moriría de manera trágica, de alguna manera estaba obsesionada con muertes como la de Selena o la misma princesa Diana", concluye.

"El año en el que Jenni murió, quería descansar, estaba cansada", aseguró Chiquis Rivera mientras se limpia las lágrimas. En el audio Jenni Rivera también compartió que en Michoacán también la había amenazado con "cortarle la cabeza".

(Azucena Uribe)