"Estoy harta de que me humillen": Frida Sofía se defiende de ataques

Son posts como este, y los comentarios que le siguen, que de verdad me duelen, me lastiman, tienes el valor de denunciar el abuso que sufrí toda mi vida de parte de estas personas y la gente simplemente se burlan. Si siguen con lo mismo de que quiero fama, de que quién me va a mantener, estoy harta de que me humillen así, soy una mujer trabajadora y me merezco el respeto como cualquier persona, comenzó Frida.