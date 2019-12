Eugenio Derbez al borde del divorcio con Alessandra Rosaldo por culpa de un detector de mentiras

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo son una de las parejas más estables del mundo del espectáculo, pero su matrimonio estuvo al borde del divorcio por culpa de un detector de mentiras.

De acuerdo con Publimetro, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se sometieron a una serie de preguntas comprometedoras y pusieron en riesgo su matrimonio tras someter su palabra a un detector de mentiras de juguete.

El actor le preguntó a su esposa cosas sencillas que salían de las cartas del juego: "¿Crees que eres más inteligente que tu pareja?" o "¿Crees que los hombres son más inteligentes que las mujeres".

Sin embargo el momento más complicado fue cuando Derbez le preguntó a su esposa si stalkearía a sus ex en redes sociales.

La primera reacción de Alessandra fue quedarse callada, después le dio por sonreír, para finalmente contestar que "no".

Eugenio reaccionó, "ay, por Dios, ¿entonces sí los stalkeas?, preguntó Derbez, pero esta vez el detector de mentiras sí le creyó. Según la máquina Alessandra no mentía. "¿Ves, estoy diciendo la verdad? ¿Cuál ex, además? Llevo tanto tiempo contigo que ya ni me acuerdo".

Derbez la enfrentó: "o sea, toda la boda, tienes como 25 exES. ¿Sigues a alguno de tus ex?", la cuestionó, a lo que ella volvió a decir que no.

Y ella la regresó y le preguntó: "¿Y tú?", a lo que Eugenio dijo: "De aquí al juzgado a divorciarnos", pero Rosaldo insistió por lo que el actor contestó: "Por supuesto que no, me matas".

Aquí el momento:

