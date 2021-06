Eugenio Derbez asegura que Victoria Ruffo no es la reina de las telenovelas

Eugenio Derbez sigue demostrando que la relación con la madre de su hijo es pésima, en esta ocasión no dudo en revelar quien es la verdadera reina de las telenovelas (FOTO ESPECIAL)

No es ningún secreto que Eugenio Derbez y Victoria Ruffo tienen una pésima relación, la ex pareja no ha dejado atrás sus diferencias ni siquiera por su hijo José Eduardo.

Durante un episodio de la serie "De viaje con los Derbez 2", Eugenio minimizó la exitosa carrera de Victoria Ruffo en las telenovelas.

PAUL STANLEY FRENA SERIE, NO QUIERE QUE LUCREN CON EL NOMBRE DE SU PADRE

Durante el episodio salió a colación las fiestas de cumpleaños que Victoria Ruffo le organizaba a José Eduardo, Aislinn afirmó que era las mejores.

Yo me acuerdo que los mejores cumpleaños del mundo a los que fui, eran los tuyos.

Eugenio bromeó al decir que su hijo estuvo rodeado de lujos y que vivió en las Lomas, mientras que el resto de su familia vivió en lugares más modestos.

Toda tu infancia viviste en Las Lomas y nosotros, donde cayera.

Alessandra Rosaldo aseguró que aquella época Victoria Ruffo ya figuraba como "la reina de las telenovelas", sin embargo, su comentario no fue del agrado de Eugenio Derbez, el comediante aseguró que ese título le corresponde a su madre Silvia Derbez.

No, la reina de las telenovelas era mi mamá, su mamá trabajaba en las telenovelas.

"SHE SAID", LA PELÍCULA QUE RETRATARÁ EL ESCÁNDALO SEXUAL DE HARVEY WEINSTEIN

La familia Derbez no pudo evitar vivir otro tenso momento ante el incomodo comentario de Eugenio durante la segunda temporada "De viaje con los Derbez"

(Ann Ventura)