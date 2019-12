Eugenio Derbez está harto de las críticas y responde: “Claro que apoyo al feminismo, el enemigo no soy yo”

Hace unos días Eugenio Derbez se volvió noticia luego de que afirmara en una entrevista que “ya no se pueden hacer chistes de nada” porque “con todo se ofenden”. Sus declaraciones desataron una ola de críticas en su contra que se niega a aceptar porque “sacaron su entrevista de contexto”.

De acuerdo con Grupo Fórmula, Eugenio Derbez lanzó un video en su canal de YouTube donde muestra la entrevista completa y acusa al reportero que lo entrevistó de “amarillista” por sacar sus palabras de contexto.

Derbez aseguró que él ha apoyado a organizaciones altruistas y le dijo a sus críticos que él no es el enemigo, ya que también apoya la causa del feminismo.

No tolero la injusticia y a las mujeres en este país no se les ha hecho justicia. Por eso mismo claro que apoyo al feminismo y a todas las mujeres, a todas las mexicanas […] No se confundan, el enemigo no soy yo. No es a mí a quien tienen que reclamar, dediquen ese tiempo y energía a exigir cuentas a quienes tienen la responsabilidad de parar la violencia de género y no lo han hecho”, mencionó.

Eugenio cuestionó a sus críticos, al preguntarles si ellos han hecho una iniciativa o si han enfrentado “al vecino que golpea a su esposa”. Agregó que él ha puesto el nombre de nuestro país “en alto” con su trabajo.

Señaló que quien trajo a discusión el tema del feminismo fue el “reportero amarillista” que lo entrevistó durante su presentación del programa LOL. Acusó que el periodista sacó de contexto sus declaraciones y por ello, compartió el video completo de su entrevista.

