Eugenio Derbez explota contra sus hijos por no apoyar su campaña anti-leche

Eugenio Derbez causó polémica en redes sociales tras iniciar una campaña que invita a evitar el consumo de leche de vaca, el actor asegura que no es fácil dejar los lácteos pero explotó contra sus hijos por no apoyar su campaña anti-leche durante la grabación de su reality show "De viaje con los Derbez".

De acuerdo con Grupo Fórmula, en la campaña "¿Leche? No, Gracias" Eugenio Derbez da varios motivos para dejar de consumir láctes, por ejemplo: se requieren mil litros de agua natural para elaborar un litro dl producto, para extraer la leche de las vacas, éstas son sometidas a dolorosos procedimientos, por lo que optó a consumir bebidas vegetales como la leche de soya, chícharo, avena o almendra.

Sus declaraciones causaron gran polémica entre el sector lechero y alzaron la voz pidiéndole a Derbez que tuviera cuidado en sus declaraciones, "ya que puedes confundir y lastimar a este gran sector".

Eugenio no tardó en responder a sus detractores y asegura que "se enojan porque les quitas el negocio".

También se sinceró, pues aseguró que, a veces cuando viaja, le es imposible no comer productos que deriven de la leche láctea:

No estoy en contra, simplemente sugiero y doy información de lo que yo he descubierto, yo tomaba leche hasta hace poquito, me cuesta obviamente no creas que soy 100 por ciento vegetariano. Hay veces que estoy de viaje y solo hay pizza para comer y de repente tienes que comer queso que no es vegano y cosas así".

No soy extremista, pero trato siempre de dar consejos de lo que voy encontrando en las redes para la gente que me sigue

EUGENIO DERBEZ DISCUTE CON SUS HIJOS POR SU ANTOJO DE QUESADILLAS

En el reality "De viaje con los Derbez", en una escena el actor parece molestarse con Vadhir Derbez cuando éste quiere comer unas quesadillas.

Soy un imbécil por pedir queso

A pesar de que la discusión era porque no tenían tortillas para cumplir su antojo, sabiendo que su padre no es adepto a los productos derivados de la leche, alcanzó a lanzar una frase en contra de la campaña anti-leche de Eugenio Derbez.