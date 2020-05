Eugenio Derbez infiel, engañó a la mamá de Vadhir con Victoria Ruffo

La vida amorosa de Eugenio Derbez siempre ha causado mucha curiosidad por parte de sus fans y aunque él siempre ha sido muy abierto y nunca se escondió, con las madres de sus hijos siempre ha despertado un gran interés.

De acuerde a Infobae, la mamá de Vadhir Derbez, Silvana Prince rompió el silencio reveló las razones por las que se separó del comediante en 1991, y en las que podría estar involucrada Victoria Ruffo.

Recordemos que Silvana Prince siempre ha mantenido un perfil bajo ante los escándalos, a pesar de tener una sólida carrera artística en la industria del entretenimiento, donde colaboró estrechamente en espectáculos musicales y de comedia al lado del realizador de "No se aceptan devoluciones".

Vadhir Derbez platicó con su mamá para un video en su canal de YouTube, donde se sinceró sobre la razón que la orilló a alejarse del Eugenio Derbez hace más de 25 años y comenzar una relación que con los años se ha convertido de hermanos.

De acuerdo con Prince, conoció a Eugenio Derbez en un concurso de belleza en Puebla, donde lo confundió con un mago. A partir de entonces sostuvieron una intensa relación de casi cuatro años.

"Me pidió mi teléfono, yo seguí unos días de gira y cuando regresé él me buscó y se me pegó como un vil chicle. Duramos casi cuatro años, hasta mediados del 91", comentó la bailarina y cantante.

Desmintiendo el rumor de que sólo sostuvo un romance fugaz con Eugenio Derbez.

"Yo no tomo, así que no fue una noche de copas una noche loca... incluso un año tristemente perdí a otro bebé del mismo papá".

Sobre su ruptura entre la mamá de Vadhir y ella sostuvo que se debió a que el creador de Eugenio se involucró con Victoria Ruffo, quien se embarazó poco tiempo después de José Eduardo Derbez.

La artista sospecha que el encuentro entre Derbez y Ruffo ocurrió durante una función especial de un show de comedia que encabezaba al lado de Eugenio y a la que ella no asistió porque ya estaba a un mes de dar a luz al hijo de ambos.

"Hago las llamadas, invito a media gente para prensa y una de ellas era la mamá de tu hermano, yo la llamé para invitarla. Esa noche yo no estuve, pero creo que fue cuando se resbaló tu padre, no lo creía hasta que me di cuenta y esa noche le dije ´bye´ porque estaba en mi departamento", confesó.

Ante los cuestionamientos de Vadhir Derbez sobre la diferencia de edad con su hermano José Eduardo, Silvana Prince añadió: "Tú tenías cinco meses de nacido, cuando Victoria ya se había embarazado. Así que obvio le dije ´vas a tener que empacar tus trapitos porque no soy de las que se dejan´".

A pesar de todos los conflictos que pudieron tener hace más de dos décadas, la artista confiesa que le guarda un profundo amor y celebra que ya tenga una mejor convivencia con sus hijos.

"Le tengo un cariño, fuera de todo lo que haya pasado, mi cariño hacia él es un vínculo de hermanos. Y me gusta ver el cambio que está teniendo y tratando de ser un mejor padre, porque nunca supo ser padre de niños chiquitos", precisó.

Durante la emisión también comentó que comenzó su carrera artística a los 16 años cuando obtuvo un papel para integrarse a una compañía en la Ciudad de México.

(Azucena Uribe)