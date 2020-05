Eugenio Derbez le confiesa a Aislinn que no quería ser su papá

"Eres lo mejor que no quería que me pasara", Eugenio Derbez le confiesa a Aislinn que no estaba listo para ser su padre (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

La sinceridad reina en la familia Derbez y así lo ha demostrado Eugenio con sus hijos, el actor le confesó a Aislinn que no quería ser su papá y revelo que tenía varios "traumas" respecto a la paternidad, se llegó a definir como "anti-niños".

De acuerdo con Publimetro, Aislinn Derbez entrevistó a su padre para un video de su canal de YouTube y la plática reveló íntimos detalles de la vida de Eugenio Derbez.

¿Qué fue para ti, de repente, decir, no manches, estoy embarazado, esta mujer está embarazada y no quiero ser papá... ya ahora qué hago?.

Eugenio fue sincero con su hija y respondió que la noticia de su llegada fue un shock para él: "Al principio yo sentía que tenía como muchos sueños que alcanzar, tenía muchas metas que lograr, y como que la paternidad de repente no estaba mucho en mis planes", reconoció.



"Entonces, cuando recibo la noticia, la primera reacción que tuve fue de shock (...) se acabó mi vida, mi primera impresión fue ya, adiós mi carrera, ya valió, ya no voy a poder lograr mis sueños, ya voy a tener que ponerme a trabajar, ya no voy a poder estudiando", dijo Eugenio Derbez, recordando ese momento del pasado en el que apenas tenía 23 años.

Así como muchos padres primerizos, Eugenio pensó que sus sueños se habían truncado al enterarse que tendría un bebé: "Fue un shock de negación, no quiero, no quiero...", dijo el también comediante.

Pero la llegada de su primera hija le cambió la vida para bien y fue de las mejores cosas que le pudo haber pasado en la vida.

"Una vez que me conecté contigo, o sea (...) de hecho, en mi película No se aceptan devoluciones, la frase que viene acompañada con el título de 'eres lo mejor que no quería que me pasara, esa frase es mía y la hice basada en ti, en que tengo muy claro que en un principio fue como 'no no yo no quiero ser papá' (...) luego fuiste lo mejor que no quería que me pasara y hasta la fecha sigue siendo", detalló Eugenio conmoviendo a su hija Aislinn Derbez.

En este capítulo entrevisté a uno de mis más grandes dolores de cabeza y la persona más resiliente que conozco: Eugenio Derbez (alias mi papá). Hablamos del viaje que fue ser papá a los 23 cuando él no quería tener hijos, de las muchas puertas que le cerraron en la cara y cómo transformó eso en una oportunidad para generarse chamba a sí mismo y ampliar sus metas, así como de la manera en que ha evolucionado su antigua mentalidad de "tienes que ser el #1". Hablamos también de la fuerza del miedo para materializar situaciones negativas y de la importancia de fluir para no estrellarnos contra la ventana como moscas.

