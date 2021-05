Eugenio Derbez no habría reconocido a sus hijos solo a Aitana ¿Será su heredera?

Eugenio Derbez no habría reconocido a su...

L a familia Derbez causó polémica al revelarse que originalmente, los hijos del actor y productor mexicano no llevan el apellido de su padre por una razón muy especial (FOTO TONADA DE IG )

Una de las dinastías más famosas y queridas de México sin duda es la Derbez, y cada uno de los integrantes ha demostrado que cada uno es bueno en su ámbito, sin embargo, hay detalles que muchas personas todavía desconocen de ellos.

Recordemos que el apellido se hizo conocido por una de las actrices más importantes de la época del cine de oro mexicano, Silvia Derbez, pero pocos saben que los hijos de Eugenio no llevan de manera legal como su principal apellido.

Mediante un video en su canal de YouTube, el cantante Vadhir Derbez reveló que, en realidad, ninguno de sus hermanos tiene el apellido de su padre, mismo que los ha hecho muy famosos.

"Mi nombre completo real es Vadhir Derbez Alejandro González Torres Prince... Derbez es nombre en mi caso... de hecho, aquí entre nos, el Prince yo me lo adjudico un poco porque pues no viene en el acta, pero me gusta, tiene chic, tiene caché", dice el actor.

Esto es debido a que heredó el apellido de su abuelo, el publicista Eugenio González, por lo tanto, Aislinn y José Eduardo también llevan ese primer apellido.

Sin embargo, la única que goza del privilegio de nombrarse legalmente Derbez, es la pequeña Aitana, hija del actual matrimonio del actor con la cantante Alessandra Rosaldo.

Este acontecimiento pudo ser gracias a la legislación de los Estados Unidos donde actualmente viven y la pequeña está registrada como Aitana Isabella Derbez.

