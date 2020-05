Eugenio Derbez no quería que Aislinn se dedicara a la actuación

No tenía ni idea de lo que quería ser en la vida; yo estaba de 'híjole', ¿qué voy a estudiar?, no sé, no se me antoja nada. Por un lado tenía un poquito de ganas de ser actriz, pero no tantas porque yo no quería ser igual que mi familia, no quería ser igual que mi papá, quería ser algo diferente y me daba mucho miedo también que me compararan con él, que me criticaran.