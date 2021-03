Eugenio Derbez no se pondrá la vacuna anticovid, pone en duda eficacia

Eugenio Derbez no se pondrá la vacuna an...

Eugenio Derbez comentó en una entrevista las razones por las que no cree en la eficacia de la vacuna anticovid y reveló si piensa ponérsela (FOTO TOMADA DE IG @ederbez)

El actor Eugenio Derbez nuevamente está en el ojo del huracán tras sus recientes declaraciones en donde puso en duda eficacia de vacuna anticovid y sostuve que no sabe si se la pondrá.

Recodemos que en varios países las personas han comenzado a recibir la vacuna anticovid como en México, así como en Estados Unidos, lugar donde radica Eugenio Derbez y recientemente, el comediante realizó una transmisión en vivo donde habló con el doctor Anthony Fauci para aclarar algunas dudas sobre la vacuna.

En la plática con el doctor, Eugenio Derbez habló sobre el proceso para recibir la vacuna anticovid en Estados Unidos, así como todas las dudas alrededor de ella como los beneficios y posibles efectos secundarios.

Tras su transmisión en vivo, el actor ofreció una entrevista con el programa Despierta América en donde mencionó que a pesar de que el doctor le aclaró todas las dudas relacionadas a la vacuna contra el covid-19, aún duda de su eficacia.

"Tenía yo muchas dudas. Yo creo que la vacuna es algo muy personal, no es que esté en contra", mencionó.

Eugenio Derbez también dijo que, aunque él duda de la vacuna, aplaude los avances médicos que se hicieron en torno al coronavirus para lograr crear una vacuna para combatir el virus.

Asimismo, contó las razones por las que no cree en la vacuna anticovid, además dejo en claro que por ahora no piensa ponérsela, contrario a lo que piensa su esposa Alessandra Rosaldo. El actor también mencionó que la entrevista con el doctor fue para que la población hispana que vive en Estados Unidos se informara sobre la vacuna.

"El tiempo de autorización (de la vacuna) fue muy corto. Antes de tener esta entrevista con el doctor Fauci, yo le dije a los de la Casa Blanca: '¿Quieren que lo entreviste para que convenza a los latinos? Primero déjenme investigar. Yo soy uno de los latinos escépticos y nada más quiero estar muy bien informado'".

Otra de las razones por las que Eugenio Derbez pone en duda la vacuna contra el coronavirus es porque no está convencido de la efectividad que tiene.

"Sí está comprobado, uno, que la vacuna no evita que te contagies. O sea, de todas maneras te contagias a pesar de que estás vacunado. Lo único que hace es que suaviza los síntomas".

Eugenio Derbez añadió que no está seguro de cuáles sean los efectos secundarios a largo plazo que tenga la vacuna anticovid, ya que esto aún no está comprobado. Sin embargo, mencionó que debido a su estilo de vida, si se contagia, su cuerpo podría crear anticuerpos y así no recibir la vacuna.

"Tengo un estilo de vida muy sano y siento que mi cuerpo puede ser también, si me llego a contagiar, que genere los anticuerpos necesarios y tal vez no necesite la vacuna", declaró.

(Azucena Uribe)