Aislinn Derbez hizo un inesperado topless en la segunda temporada de La casa de las Flores y al parecer a Eugenio no le hizo mucha gracia (FOTO TOMADA DE WEB)

Eugenio Derbez regañó a Aislinn por hacer un descarado topless, el productor usó su característico humor para llamarle la atención a su hija y cuestionarle por qué se "anda encuerando" en la segunda temporada de "La casa de las Flores", producción de Netflix que dio inicio el pasado viernes.

De acuerdo con El imparcial, en redes sociales está circulando un video donde el patriarca Eugenio, grabado por Aislinn, quien pretendía que la gente se diera del relajado y divertido regaño que le propinó su padre.

"De verás... Ya me vas a grabar, ¿por qué te encueras en 'La casa de las flores'", cuestionó Eugenio a lo que Aislinn le contestó: "Oye es trabajo es arte".

"¿Arte? Dios mío...", replicó el actor.

Hasta el momento el video ya generó más de 20 mil me gusta y ha causado algunos de comentarios, todos ellos de manera divertida al ver la cara de Eugenio cuando Aislinn se dispone a grabar el momento del "regaño".

"No podía parar de reír dios santo son buenísimos ya me vi toda la temporada y de llorar. José Eduardo es genial saludos familia derbez desde Barcelona".Eres lo máximo Eugenio Derbez, encantador, gracia espontanea, me encantas", "Pobrecito, se veía enojado regañando a su chamaca hasta que se dio cuenta que lo estaban grabando...", fueron algunos de los comentarios en el video.

