Eugenio Derbez se queja con Jimmy Fallon de que en México no lo toman en serio

He hecho comedia toda mi vida en México y en Latinoamérica y este es uno de los pocos papales dramáticos que he hecho en mi carrera y lo amo. Creo que voy a cambiar al drama por eso ¿Has notado que muchos comediantes cambien en algún punto de su vida al drama? La gente no nos toma en serio, ni siquiera nuestros hijos. Todo lo que decimos piensan que es una broma.