Eugenio Derbez se solidariza con Julián Gil, por no poder ver a su hijo

Me da mucho coraje que todavía le pregunten: 'Oye, José Eduardo ¿Cómo te sientes? ¿Esa etapa en la que tu padre no estuvo contigo?' ¿Por qué le preguntan eso? Por qué no le preguntan: 'José Eduardo, ¿qué sientes que tu mamá no te dejó ver a tu papá?' Es muy diferente. Yo estuve año tras año con abogados y todo el mundo tratando de ver a José Eduardo y no me lo dejaron ver. Ese es mi coraje contra su mamá.