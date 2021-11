Eugenio Derbez seguirá poniendo en alto el nombre de México, el actor recibirá un importante premio en Estados Unidos.

Eugenio Derbez será galardonado con el "Crossover" de los Premios PRODU 2021, que reconocen al talento latino que ha triunfado en Hollywood.

A lo largo, de su trayectoria Eugenio Derbez ha destacado por su profesionalismo e ingenio en la industria del cine y la televisión, señalaron los organizadores del evento.

Eugenio Derbez ha logrado conquistar con su profesionalismo, humor e ingenio uno de los mercados más exigentes de la industria audiovisual: el cine y la televisión estadounidense, señalaron los organizadores de los Premios PRODU 2021.

La entrega de los Premios PRODU 2021, se llevará a cabo el 1 y 2 de diciembre vía streaming. La gala tendrá una duración de 50 horas en vivo en el que se entregarán reconocimientos a 39 categorías.

Los Premios PRODU serán conducido por la modelo Valeria Mazza, Boris Izaguirre y Alan Tacher, además, tendrán vía streaming a más de 300 invitados, entre los que destacan: Salvador Parra, Mau Nieto, Danilo Carrera y Carla Medina.

De acuerdo con la revista Variety, Eugenio Derbez es considerado "el hombre hispano más influyente de la industria del entretenimiento", el actor, comediante, guionista, empresario y director ha producido programas de televisión como "Al derecho y al Derbez", "Derbez en cuando", "XHDRBZ" y "La familia P. Luche".

En cine ha destacado en "La misma luna", "No se aceptan devoluciones", "CODA", "Overboard" y "Dora and the lost city of gold".

(Ann Ventura)