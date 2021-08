Evasión, multas y cárcel; famosos que han tenido problemas con el fisco

No son pocas las celebridades que han tenido encontronazos con el fisco, te compartimos algunos de los casos más sonados (FOTO ESPECIAL)

Los famosos no solo ocupan titulares por sus brillantes carreras o por sus escándalos del corazón, también han figurado en la prensa internacional por sus encontronazos con el fisco, mismos, que, en el mejor de los casos, han terminado con una millonaria multa; sin embargo, existen otros que han terminado en la cárcel.

Ser estrella no solo se trata de tener en un lugar privilegiado, los artistas deberían estar al pendiente de cada detalle en sus carreras, conocer de manera puntual el trabajo que realiza cada uno de los colaboradores de su equipo y más si está relacionado con sus finanzas.

Te presentamos algunos casos de celebridades que han sido víctimas de fraude por parte de sus empleados, otros, que de manera premeditada han decidido evadir impuestos y colocarlos en paraísos fiscales.

LAURA BOZZO

El caso más reciente es el de la conductora peruana Laura Bozzo, quien fue vinculada a proceso con prisión preventiva por un delito fiscal que rebasa los 13 millones de pesos y ser "depositario infiel" por haber vendido un inmueble embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El día de ayer la Fiscalía General de la República (FGR) inició los trámites para solicitar a Interpol una ficha roja para localizar y detener a la polémica conductora de televisión, luego de no haberse presentado de manera voluntaria en el penal de Santiaguito en el Estado de México.

Laura Bozzo tramitó un amparo para evitar ser detenida, pero el juzgado décimo de distrito, con sede en Naucalpan, Estado de México, se lo negó por considerarse incompetente, y sigue vigente la orden de captura.

JUAN GABRIEL

Al ser una figura pública y generar altos y constantes ingresos por sus canciones, discos, producciones y conciertos, Juan Gabriel fue acusado en varias ocasiones de no pagar impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Juan Gabriel siempre negó esas acusaciones; "Se dicen muchas cosas, pero lo que hay es mucho respeto (a la autoridad fiscal) y lo que se debe se paga", declaró en enero de 2014.

Las autoridades lo acusaron de evadir impuestos por una cantidad de la que nunca se precisó el monto entre 1998 y 1996. Por aquel caso le embargaron 11 propiedades, pero las recuperó en 2000 tras pagar a la autoridad 22 millones de pesos.

En los años 1994, 1997 y 2000 su nombre se relacionó también con problemas fiscales, situación que se repitió por última vez en junio de 2005, cuando la Agencia Federal de Investigación (AFI) lo detuvo en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez.

Entonces fue por defraudación fiscal equiparada, derivada de la omisión del pago del Impuesto Sobre la Renta por la cantidad de 4.17 millones de pesos.

BELINDA

En el 2016 se supo que a la cantante Belinda se le había retirado un amparo por el que evitaba que fuera detenida debido a sus problemas con el fisco, sin embargo, la cantante desmintió dicha información con un contundente mensaje en sus redes sociales.

Debemos recordar que sí es una realidad es que desde el 2011 la cantante Belinda es investigada por irregularidades en las declaraciones fiscales correspondientes al ejercicio de 2009 ocultada información sobre sus cuentas.

Desde 2013 el SAT la acusa de deber una cantidad superior a los dos millones de pesos, monto al que se le debe sumar recargos.

PAULINA RUBIO

La cantante pop, Paulina Rubio, no sólo ha ido a los tribunales para pelear por la custodia absoluta de uno de sus hijos, también lo ha hecho para buscar arreglar sus problemas con el fisco.

En 2002 se supo que la también llamada "chica dorada" tuvo problemas con el fisco, en ese tiempo la cantante impugnó el embargo decretado en su contra por 5 millones 847 mil pesos. Por no resolver dicho asunto en agosto de 2003 Pau fue embargada en sus cuentas bancarias e inmuebles.

Tiempo después Paulina Rubio enfrentó otro litigio debido a la omisión en su declaración de impuestos de un millón 600 mil pesos, estos fueron depositados en sus cuentas entre 1998 y 1999. El monto más las multas recibidas, ascendió a 2 millones 400 mil pesos.

LAUREANO BRIZUELA

El caso del "Ángel del rock", Laureano Brizuela escandalizó al país completo, pues a finales de 1989 fue detenido al bajar de un avión en la Ciudad de México procedente de Miami y acusado de evasión fiscal por 400 mil pesos correspondientes a los periodos de 1988 y 1989.

En ese entonces se dijo que debía alrededor de un millón 600 mil pesos de aquella época y como no pudo llegar a un acuerdo con la SHCP tuvo que pasar cuatro meses tras las rejas en el reclusorio Oriente.

Seis años después que fuera encarcelado por defraudación fiscal, el Primer Tribunal Colegiado, otorgó la razón a Laureano Brizuela y en marzo de 1996, el Tribunal Colegiado Segundo del DF lo absolvió de todos los cargos y lo declaró inocente.

ENRIQUE GUZMÁN

En noviembre del 2019, el cantante Enrique Guzmán dio a conocer a través de sus redes sociales, que Hacienda, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), congeló sus cuentas bancarias, sin explicar si hay alguna anomalía en sus declaraciones de impuestos.

"Estoy solicitando públicamente al @sat me notifique si existe alguna omisión en mi declaración, que ha provocado el congelamiento de mis cuentas, para resolverlo inmediatamente", señaló el cantante.

También lamentó que se le estuviera despojando de sus ahorros, sin darle una explicación.

Debido a la situación, el cantante dio a conocer un documento, en donde pidió al SAT que le informe el motivo por el cual le fueron congeladas sus cuentas.

@Acabo de enviar al @sat un escrito pidiéndole se me informe de las "supuestas" omisiones espero su respuesta. Mientras tanto seguiré siendo tratado como un maleante", puntualizó.

Este es mi amparo administrativo ante autoridades involucradas pic.twitter.com/6nn16SNVUn — Enrique Guzmán (@enriqueguzman) November 27, 2019

PAQUITA LA DEL BARRIO

Gran susto se llevó Paquita la del Barrio cuando en 2006 fue detenida y acusada de fraude equiparado, por lo que estuvo en la prisión de Santa Martha Acatitla.

Paquita la del Barrio tenía una orden de aprehensión pendiente girada por el juez primero de Distrito en Materia Penal, con sede en el Reclusorio Norte, por su presunta responsabilidad en defraudación fiscal, por un millón 500 mil pesos, al no declarar impuestos por esa cantidad.

Al respecto, la defensa de la procesada dijo que el monto que no fue declarado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no es por un millón y medio de pesos, por lo que en los próximos días presentarán las pruebas necesarias para demostrar el monto real de la deuda, y así poder pagar lo adeudado.

Aunque no estuvo muchos días tras las rejas, la cantante llegó a un acuerdo con el SAT y fue la imagen de una campaña para la concientización para que los ciudadanos pagaran a tiempos sus impuestos.

LUPITA D´ALESSIO

Uno de los casos más sonados fue el de Lupita D´Alessio, que hace casi treinta años fue detenida por no haber declarado sus ingresos de manera correcta.

Fue en 1993 que Lupita D´Alessio fue investigada por Hacienda por no pagar lo que debía y luego encarcelada, después de que 20 agentes de la Policía Federal la arrestaron en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

La intérprete de "Mudanzas" fue a dar al Reclusorio Femenil Oriente de la Ciudad de México en el que estuvo durante 15 días acusada de delitos fiscales.

Existen al menos dos teorías sobre la detención de Lupita D´Alessio: unos dicen que fue venganza por su ex esposo, Sabú, y otros dicen que fue una campaña de Hacienda que demostraría las consecuencias de no pagar los impuestos, independiente a si la persona es famosa o no.

SHAKIRA

En el mes de julio se dio a conocer que un juez español habría encontrado "indicios suficientes" de que la cantante colombiana, Shakira, defraudó 14 millones y medios de euros a Hacienda al simular que no residía en España y ocultar su renta por medio de un entramado societario en paraísos fiscales de 2012 a 2014.

En el documento oficial el titular del juzgado de instrucción número 2 de Barcelona consideró que hay señales de "criminalidad" para continuar el procedimiento contra la artista y que el caso se dirima en un juicio.

El proceso penal deriva de una querella de la Fiscalía española, donde se acusa a Shakira de seis delitos contra la Hacienda pública.

Recordemos que Shakira ya ha pagado los 14 millones y medio que la Agencia Tributaria española le exigía, más otros tres como intereses, por un supuesto fraude fiscal cometido entre esos años.

Asimismo, la Agencia Tributaria española argumentó que Shakira tenía la condición de "obligada tributaria" ante la Hacienda española porque residió en el país más de los 183 días anuales que marca la ley española y el tiempo que estuvo fuera era "ausencias esporádicas".

Por el contrario, los peritos designados por la defensa de Shakira mantienen que la cantante disponía de un certificado de residencia permanente en Bahamas y que, hasta 2015, su presencia en España no superó los 183 días anuales que la obligaba a tributar en este país.

MIGUEL BOSÉ

El cantante español, Miguel Bosé en los últimos meses ha estado en el ojo del huracán pues es una de las celebridades que se ha mantenido una postura en contra de la vacuna anticovid y el uso del cubrebocas, pero este no ha sido su último escándalo ya que se vio envuelto en problemas con hacienda.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid informó que rechazó las apelaciones del cantante, previamente acusado de haber usado a sus empresas para deducir gastos de sus declaraciones fiscales en 2010 y 2011.

Recordemos que Miguel Bosé había apelado contra la agencia tributaria, que lo señaló de rebajar su factura fiscal al ingresar gastos personales como empresa a través de su compañía Costaguana.

De acuerdo a Hacienda, Bosé quiso deducir la compra de jamones y lomos ibéricos de bellota, el cobro de un entrenador personal, el servicio doméstico y hasta reparaciones de su jardín.

A principios de marzo se dictó una sentencia contra la empresa del intérprete de "Morena mía" y fue sancionada por 55 mil 350 euros, más otros 23 mil 537.

ANA TORROJA

La vocalista de Mecano, Ana Torroja tuvo que admitir y alcanzar un acuerdo con la Agencia Tributaria por haber defraudado a Hacienda el IRPF de los años 2003, 2006 y 2007.

Por lo que fue condenada a pagar un millón y medio de euros y a una pena de 5 meses de prisión. Finalmente, no entró en la cárcel, pero en el 2014 resolvió todas las deudas y multas acumuladas.

Ana Torroja se sentó en el banquillo de los acusados y tuvo aceptar un año y tres meses de cárcel que fueron sustituidos por una multa de 9.000 euros y el pago de más de 450.000 mil euros.

La cantante creó un entramado delictivo en paraísos fiscales con el que dejó de ingresar casi 800.000 euros. Actualmente tiene su domicilio fiscal en México, dato que dio a conocer gracias a una entrevista con nuestro siguiente famoso.

KHLOE KARDASHIAN

Una de las integrantes de la dinastía Kardashian no se escapó del escándalo económico, pero tal parece que esto fue una cuestión de despiste.

Desde 2007 se distrajo de sus obligaciones fiscales por lo que ha recibido una multa de unos 20.000 dólares. Con una vida tan ajetreada a ver quién tiene tiempo de pensar en Hacienda.

MARC ANTHONY

El cantante puertorriqueño, Marc Anthony tuvo que pagar tres millones de dólares en Nueva York en 2010. Y no era la primera vez que la hacienda pública llamaba a su puerta. En 2007 pagó dos y medio millones de dólares por impuestos atrasados.

NAOMI CAMPBELL

En 2010 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos reclamó a 50.000 euros a la modelo en concepto de impuestos atrasados. Ese fue un año especialmente convulso para Campbell que también se vio obligada a declarar en La Haya por haber recibido "diamantes de sangre".

PAMELA ANDERSON

Hasta tres veces se ha visto Anderson perseguida por la justicia. Sus deudas con el fisco superaron los dos millones de dólares, uno de ellos por olvidarse de pagar los derechos de remodelación de su casa.

VAL KILMER

Medio millón de dólares es la cantidad que la hacienda pública estadounidense le reclamó por impago de impuestos federales en relación a un rancho que el actor posee en Nuevo México. Y no era la primera vez, anteriormente se había visto obligado a solventar otra deuda de más de cuatrocientos mil dólares.

MARTIN SCORSESE

Las grandes leyendas de Hollywood tampoco se libran del peso de la ley. Tras el encarcelamiento de su gestor Kenneth Starr, hacienda americana le reclamó casi tres millones de dólares por impuestos atrasados.

SOFIA LOREN

A principios de los ochenta la diva italiana pasó 18 días en la cárcel por ocultar a hacienda el dinero ganado tras un rodaje en el extranjero. La actriz residió ocho años fuera de Italia para evitar ir a presidio, pero finalmente aceptó cumplir la condena para poder volver a visitar a su madre.

CRISTIANO RONALDO

El futbolista sigue a la espera de una resolución por la denuncia de la Agencia Tributaria, que lo acusa de cuatro delitos fiscales entre los años 2011 a 2014 en el impuesto sobre la renta de no residentes (IRNR). En total sería una deuda de 14,7 millones de euros por la que, además, si es declarado culpable, podría tener que cumplir una pena de entre uno y cinco años de cárcel por cada delito.

MESSI

Lionel Messi y su padre fueron juzgados el pasado mes de junio por defraudar nada menos que 4,1 millones de euros al no tributar en España los ingresos por derechos de imagen durante los ejercicios 2007, 2008 y 2009. Finalmente, Messi pudo conmutar la pena de 21 meses de prisión por el pago de una multa de 252,000 euros.

RAFAEL NADAL

En febrero de 2012 el tenista español Rafael Nadal llegó a un acuerdo con la institución encargada de recaudar los impuestos en su país.

El deportista tuvo que pagar millones de euros en impuestos atrasados a causa de una tributación irregular de sus empresas.

Nadal tenía domiciliadas tres sociedades en 2005 y 2006 en el País Vasco, región que goza de un régimen fiscal distinto al del resto de España, pero la ley indica que "el domicilio social debe estar donde se desarrolle la actividad y la gestión".

NEYMAR

El futbolista está acusado de corrupción entre particulares y de estafa, por lo que se le pide dos años de prisión y una multa de 10 millones de euros.

DIEGO MARADONA

El fisco italiano reclamó unos 40 millones de euros a Maradona, debido a la falta de pago del impuesto de la renta de las personas físicas durante la segunda mitad de la década de los años 80, cuando el astro jugaba en Nápoles.

Equitalia que es la sociedad pública que se ocupa de recaudar los impagos fiscales en Italia ha sido criticada en repetidas ocasiones por el ex futbolista de origen argentino, dijo que era "víctima de una persecución instrumental por parte de Equitalia", a la que acusó de utilizar "documentación falsa y procedimientos irregulares".

