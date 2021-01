Ex esposo de Natalia Jiménez la acusa de violenta y usar marihuana

Ex esposo de Natalia Jiménez la acusa de...

Una excoach de La Voz... México fue acusada por su ex de ser una mujer violenta, bipolar y hasta consumir marihuana (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

La ex coach del programa "La Voz México", Natalia Jiménez se está divorciando y aunque al parecer lo había tratado de mantener en privado, ahora salió a la luz que la cantante enfrenta una fuerte batalla legal por su separación con Daniel Trueba, con quien estaba casada desde 2015 y quien la acusa de consumo de mariguana y problemas mentales.

El día de ayer el programa "Ventaneando" reveló que tuvo acceso al documento oficial de la Corte de Miami en la que el productor de televisión asegura que la intérprete española tiene problemas mentales como bipolaridad y que incluso, hasta consume marihuana.

En la demanda se puede leer que Trueba afirma que desde que Natalia solicitó el divorcio se ha vuelto agresiva sin importarle que su hija esté frente a ellos, señalando que no es una persona estable y pidiendo que la custodia de la pequeña se la den a él.

También la ex pareja de Natalia Jiménez afirma que la cantante no se puede hacer responsable de la niña debido a su trabajo, pues constantemente se va de gira. Además, señala que la menor no debería de viajar a países como España y México, donde persisten los delitos de secuestro infantil.

Recordemos que Natalia cuenta con una amplia carrera en el medio artístico y es recordada por haber formado parte del grupo "La Quinta Estación", pero también por su participación como coach en los realitys La Voz... México (Televisa 2018) y La Voz... Kids (Telemundo 2015 y 2016).

(Azucena Uribe)