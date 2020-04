Ex integrante de Garibaldi vende cubrebocas por falta de empleo

Ex integrante de Garibaldi vende cubrebo...

Xavier Ortiz se quedó sin empleo por la pandemia del coronavirus que afecta al mundo entero.

De acuerdo con Telediario, para salir adelante, Xavier Ortiz vende gel antibacterial, cubrebocas y guantes.



En una entrevista otorgada al programa "Ventaneando", el ex integrante del grupo Garibaldi comentó que se dedica a vender estos productos porque no tiene trabajo.











Eventos no hay, entonces lo que estoy haciendo es entrar en esta rebatinga de cubrebocas, gel antibacterial y guantes, todo el equipo médico, tratando a través de las fundaciones de conseguir proveedores y hacer un poco de dinero con las comisiones", confesó. "Si te piden 12 millones de cubrebocas, pues te ganas 50 centavos y ya.

Xavier Ortiz declaró que se encuentra preocupado y se pone nervioso cuando ve que sus ahorros en el banco empiezan a disminuir.



Por último, reveló que no ha podido ver a su hijo Xavier, el pequeño se encuentra con su ex pareja y debido a la pandemia no puede convivir con él.

(Ann Ventura)