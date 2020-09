Ex integrante de Menudo fue internado grave tras intento de suicidio

Como familia de Anthony Galindo (Papi Joe) estos últimos días hemos vivido una situación muy delicada y difícil. No hemos querido alarmar a todos hasta no tener un diagnóstico más claro. Sabemos cuánto lo ha querido su público, es por eso que, para no crear más rumores y especulaciones, hoy les comunicamos que Anthony tuvo un intento de suicidio el pasado domingo y se encuentra en estado crítico. Hemos estado tan consternados que, como familia, lo menos que quisimos fue hacerlo público. Pero debido a las recientes y falsas publicaciones nos hemos visto en la obligación de poner en conocimiento de toda opinión pública, los hechos correspondientes: Anthony estuvo sufriendo episodios de depresión a raíz de su alejamiento de los escenarios, todos conocen su gran pasión por la música; estos se agudizaron con motivo de la pandemia y resultaron en el detonante de esta drástica y desafortunada decisión.