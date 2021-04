Ex novia de Hugh Hefner revela las pesadillas que vivió en la mansión de Playboy

El 27 de septiembre de 2017 murió Hugh Hefner, empresario de Playboy y defensor de la revolución sexual, y aunque existen muchos relatos de las exclusivas fiestas en la famosa mansión de las conejitas, recientemente Holly Madison reveló oscuros detalles de la vida en la mansión.

El relato de Holly Madison de su vida en la mansión Playboy se contrasta de la visión que han ofrecido otras antiguas inquilinas de la famosa mansión de Hugh Hefner.

Recordemos que Crystal, viuda de Hugh Hefner lo definió en el último aniversario de su muerte como un hombre amable y generoso que le abrió al mundo las puertas de su hogar, y Pamela Anderson aseguró que su etapa residiendo en el número 10236 de Charing Cross Rd fue lo más parecido a una formación universitaria que ha recibido nunca.

Sin embargo, Holly Madison no concuerda con las declaraciones de las otras chicas, pues detalló que sólo se podía conseguir una habitación, según su versión de los hechos, pasando antes por la cama de Hefner.

Holly Madison explica en el podcast que no pudo mudarse a la mansión Playboy hasta que mantuvo relaciones sexuales con Hugh Hefner.

"No estoy tratando de avergonzar a nadie ni nada por el estilo, pero nunca se le pidió a ninguna chica que se mudara allí a menos que se hubiera acostado con él", ha afirmado en el podcast "Call Her Daddy".

Supuestamente sus declaraciones Madison acabó en la mansión de Playboy porque estaba en un momento de crisis en el que no encontraba trabajo ni sustento en Hollywood y algunas de las chicas que ya vivían en la casa, a las que conoció, la invitaron a pasar unos días allí.

En su caso, recuerda perfectamente qué le pasó por la cabeza después de la primera vez que mantuvo relaciones sexuales con el entonces octogenario empresario:

"Pensé, ´De acuerdo, lo he hecho. He sobrepasado mis propios límites y no me sentía cómoda con ello'".

Sin embargo, la ex conejita Playboy también detalló que decidió sacar el máximo partido a la situación en que se encontraba, aunque fuera a costa de acallar sus propias emociones.

¿Cómo era Hugh Hefner en el sexo?

"Hugh se acostaba boca arriba mientras ellas hacían la mayor parte del trabajo", dijo la modelo sobre las artes amatorias del fundador de Playboy.

Ofrecía una droga "abridora de muslos" a las Conejitas Playboy.

En su primera noche Hught Hefner le ofreció a Holly Madison Quaaludes (metacualona), una droga médica a la que el fundador de Playboy se refería como "abridora de muslos" y a la que la modelo vio numerosas veces ofrecérsela a otras Playmates.

"La primera noche que tuve relaciones sexuales, con Hugh Hefner me sentí como, "está bien, hice eso. El sexo con él era aburrido, monótono y básico", cuenta Holly, que en ese momento de 2001 tenía 20 años por 75 del fundador de Playboy.

Sesiones de sexo en grupo dos veces por semana en la Mansión Playboy

"Imagina tener relaciones sexuales con alguien en una habitación llena de mujeres que te odian. Y sabes que todos están hablando una mierda de ti. ¡Qué horrible!". Así relata su experiencia con las orgías en las que debía participar dos veces a la semana.

Finalmente acabó pasando siete años como una de las parejas oficiales de Hefner, pero en 2008 tomó la decisión de marcharse porque estaba harta de los cambios de humor de su novio y sabía que con él no podría cumplir su deseo de ser madre debido a su avanzada edad.

"Cuando me di cuenta de que no iba a ser capaz de tener hijos con él, eso fue algo muy importante... y mi depresión estaba resurgiendo. Todo el mundo empezó a marcharse, y comencé a darme cuenta de que estábamos solos Hef y yo. Él empezó a perder el control más a menudo. No sé si estaba estresado... Sé que las cosas no iban demasiado bien a nivel financiero", recordó Holly.

Holly Madison, junto a otras ex conejitas como Bridget Marquardt y Kendra Wilkinson, fueron novias al mismo tiempo del magnate.Juntos protagonizaron el reality show: "The Girls of the Playboy Mansion".

Hugh Hefner y Holly Madison se separaron en 2008, supuestamente porque Madison quería casarse, y Hefner, aunque admitió que amaba a Madison "mucho", dijo que el matrimonio 'no era parte de su juego'.

