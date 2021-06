Ex novio de Rihanna, Chris Brown, de nuevo fue acusado de golpear a una mujer

En 2009 todos recordamos uno de los momentos más difíciles que ha vivido la cantante Rihanna, la vez que Chris Brown la golpeara después de una pelea tras acudir a la premiación de los Grammy.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: #FREEBRITNEY: CANTANTES, ACTORES Y MÁS ARTISTAS QUE APOYAN A BRITNEY SPEARS

Después de ese momento, la carrera de Chris Brown fue en picado mientras la opinión pública se le echaba encima. "Pasé de estar en la cima del mundo, tener números uno, ser una especie de chico bueno de América, a ser el enemigo público número uno".

Ahora a 12 años de ese escandalo se dio a conocer que Chris Brown nuevamente fue acusado de violencia contra otra mujer, quien aseguró que la violentó hasta desprenderla de su cuero cabelludo.

Esta noticia fue dada por el sitio TMZ, los hechos ocurrieron este fin de semana en el Valle de San Fernando en California, Estados Unidos cuando la policía respondió a un llamado de la casa del cantante.

Según la presunta víctima, Chris la golpeó hasta arrancarle el tejido del cuero cabelludo, pero hasta el momento no se ha hecho ningún arresto o si el artista enfrentará cargos.

Además, no se ha identificado la identidad de la mujer que supuestamente agredió el intérprete de "Don´t wake me up" y según algunas fuentes, la mujer no presentaba lesiones al momento de la denuncia, pero ya se hace una investigación sobre el caso.

¿Otra vez?

Recordemos que esta no es la primera vez que el cantante ha sido acusado de agresión, pues hace unos años fue acusado de golpear a Rihanna cuando eran novios y en el 2009 fue declarado culpable.

Tiempo después, la cantante de originaria de Barbados lo perdonó y retomó su relación, decisión que fue sumamente criticada en su momento.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PAL' NORTE 2021: ANUNCIA SU NUEVA EDICIÓN EN FORMATO PRESENCIAL

Sin embargo, Rihanna no tardó mucho en darse cuenta de que lo mejor era terminar esa relación, ya que luego de cortar con él por segunda ocasión, la intérprete de "Work" confesó que estaba cegada y en aquel entonces pensó que podía "cambiarlo", pero en realidad Chris tenía serios problemas.

Pero Rihanna no fue la única víctima, en el 2016, el músico fue nuevamente investigado tras ser acusado por una mujer de haberla golpeado durante una fiesta en Las Vegas, lo mismo ocurrió con la modelo Karrueche Tran, quien consiguió una orden de alojamiento contra Chris por amenazas.

(Azucena Uribe)