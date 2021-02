Ex pareja de Vicente Fernández Jr., amenazó con revelar fotos íntimas

La señora trató de extorsionar a Don Vicente diciendo que le tenía una gran sorpresa, y que si no cedía a sus pretensiones, (publicaría) una serie de fotografías que tenía en situaciones personales o íntimas entre ellos dos. Dijo la señora: esto yo lo puedo manipular para hacer pensar que Vicente tiene preferencias diferentes´. Entonces, cuando se lo platiqué a Don Vicente, él se rió y dijo: hombre, que saque las fotografías y que diga lo que quiera, es evidente que ni me afecta ni me preocupa porque además no es cierto, expuso Pous.