Ex suegra de Gómez Mont asegura que Álvarez Puga es "secuestrador y asesino"

Esta chica tenía un hijo y se estaba divorciando, y como el pequeño vivía con el padre, este cab... de Víctor va y manda a secuestrar al niño; por fortuna, el pequeño volvió con sus papás, pero lo que él hizo no tiene nombre... tiempo después se corrió el rumor de que a otra chica la mataron. No, no, ´qué bonita familia´, expresó.