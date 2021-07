Exhiben mentiras de Hanna Jaff que provocaron su divorció y salida de la realeza

El día de ayer se dio a conocer que la mexicana Hanna Jaff se separó de su marido aristócrata inglés, Harry Roper-Curzon, en donde se había asegurado que las causas del divorcio eran por racismo, ahora un medio prestigioso exhibió las supuestas mentiras de la participante de “Madein México”.

Tras darse a conocer que Hanna Jaff se separó de su esposo tan solo 18 meses después de su boda, Harry Roper-Curzon, quien pertenece a la realeza inglesa, el medio británico Daily Mail habría revelado la verdadera causa de su inminente divorcio.

Cabe señalar que en un artículo publicado el 3 de julio por la periodista Charlotte Griffiths reveló las caudas de la separación de la pareja tras 18 meses de casarse.

De acuerdo con la escritora, Harry, el hijo del escultor Lord Teynham y heredero del magnífico parque Pylewell de 1,500 acres que la familia tiene Hampshire, conoció a Hanna Jaff en septiembre de 2019 a través de su amiga aristócrata Martha Sitwell.

A cuatro meses de conocerse, Harry Roper-Curzon le propuso matrimonio a Hannah en la pista de esquí de Gstaad, pero el matrimonio llegó a su fin y al parecer, la relación entre la ex pareja no es la más óptima pues de acuerdo con un amigo cercano de la familia ni siquiera se dirigen la palabra.

¿Qué pasó entre ellos?

La periodista del Daily Mail detalló que Hanna Jaff se presentó en redes sociales como una mujer dedicada a la filantropía, dedicada a luchar por los derechos de las mujeres, el movimiento Black Lives Matter y las causas LGBT.

Incluso, en Reino Unido, Jaff era vista como la nueva Madre Teresa de Calculta pero mexicana, además de que en su cuenta de Instagram recientemente publicó que se convirtió en “embajadora de la bondad” de la UNESCO.

No obstante, su aún marido pronto se dio cuenta de algunas cosas; por ejemplo, que Hanna Jaff cuenta con su propia fundación para ayudar a niños con carencias económicas, pero ésta ha estado inactiva desde el 2017, de acuerdo con Charlotte Griffiths.

Asimismo, el currículum laboral que presumía Jaff en LinkedIn era impresionante, pues aseguraba haber estudiado en las universidades de la Ivy League, Harvard y Columbia, así como en el King’s College de Londres y, de manera impresionante, en La Sorbona de París.

No obstante, tras exponer el prominente CV de Hanna en el tabloide británico, la socialité mexicana eliminó varios de esos logros académicos de su perfil de LinkedIn.

¿Quién es Harry Roper-Curzon?

Harry Roper-Curzon, de 34 años, es primo de la duquesa de York y actualmente dirige una empresa de rehabilitación de edificios de alta gama.

Sobre el tema habló el analista Rafael Martínez, en la emisión de Fórmula Espectacular del día de ayer, martes 6 de julio, en donde hizo referencia al artículo publicado por el tabloide inglés.

“Yo vi la nota, y me metía a leer el Dailly Mail, que la verdad es un poco irónico el artículo que escriben sobre ella. El papá de este señor tiene un castillo, de mil 500 acres, más de 6 millones de metros cuadrados, y el palacio es impresionante. En este artículo que leí, la escritora al final deja ver como que él se imaginó a una Salma Hayek y la articulista dice que Hannah en su LinkedIn escribió que había estudiado francés en la Soborna, que había estudiado en Harvard, que había estado en King’s College London, que estudió en Columbus, tenía un rollo de estudios que a cualquiera impresionaban pero que ya si se meten ahorita, lo borró. Que su aún marido lamenta no haberla conocido bien, pues se casaron a los 4 meses de conocerse y en algún momento estos periódicos llegaron a asemejarlos, guardando las distancias, a Meghan Markle y Harry. Ella hablaba de que tiene una fundación para ayudar a los niños pobres, pero él se dio cuenta que desde 2017 está inactiva … Cuando uno se casa con tanta ficción los resultados son que al año y medio se separan porque las cosas no funcionan”, expresó.

(Azucena Uribe)