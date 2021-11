Exigen correr a Arath de la Torre de "Hoy" por tratar mal a Carmen Salinas

Una vez más Arath de la Torre desata polémica e indignación en el público mexicano, seguidores del programa "Hoy" exigen que corran al conductor por tratar mal a Carmen Salinas en su última visita al matutino de Televisa.

La semana pasada Carmen Salinas acaparó la atención de los medios mexicanos por su salud, la icónica actriz que saltó a la fama por su participación en el cine de ficheras sufrió un derrame cerebral y lamentablemente cayó en coma. Desde entonces el público se mantiene al pendiente de su mejoría y mientras tanto la recuerdan con momentos de su extensa trayectoria.

Entre un recuento de sus películas, telenovelas y obras de teatro, el incómodo momento que pasó la Carmen Salinas en su última aparición en el programa "Hoy" está causando revuelo en redes sociales.

La actriz acudió al programa matutino de Televisa para promocionar la telenovela ""Mi fortuna es amarte", Andrea Legarreta y Arath de la Torre fueron los encargados de entrevistarla. Todo marchaba bien hasta que el conductor se burló del listado que la famosa hizo sobre las personas que participarían en la producción.

"Ah, sí hizo su tarea, ahora cuéntenos sobre sus memes. Bueno, pero ahora cuéntenos un poco de su personaje", dijo Arath de la Torre a Carmen Salinas.

Momentos después, Andrea Escalona se unió a sus compañeros. Entregó la imagen del esposo de Salinas para que lo colocara en la ofrenda por Día de Muertos que tenían en el programa.

Cuando esta acción se llevó a cabo, nuevamente un desaire de Arath de la Torre contra Carmen Salinas se hizo notorio. El famoso interrumpió a la famosa mientras ella cerraba su participación.

Vamos... gracias Carmen, nosotros nos tenemos que ir, anunció Artah de la Torre, mientras que la actriz de 82 años tomó una vez más la palabra para invitar al público a ver su telenovela: También le quiero recordar que la telenovela inicia el lunes 8 de noviembre.

El momento incómodo fue evidente por la reacción de Andrea Legarreta, quien se mostró desconcertada por lo sucedido. Como era de esperarse, el suceso fue evidenciado en redes sociales con múltiples señalamientos contra Arath de la Torre.

"¿Que no Arath de la Torre estaba censurado por su malísimo chiste de comercial? Me parece irrespetuoso y vulgar. Sáquenlo"; "Siempre de grosero, engreído"; "Alguien más sigue pensando que Arath Dela Torre no encaja en el programa HOY?? Sale con cada simplada fuera de tono!!"; "Ya que lo saquen por grosero"; "Arath de la torre siempre queriéndose hacer el chistoso, ojalá el otro año ya no esté en el programa!!! Siempre impertinente", se lee entre las reacciones.

(Aline Núñez)