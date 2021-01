Exigen revocar visa a "Pepillo" Origel por recibir vacuna covid en EU

Juan José "Pepillo" Origel presumió el pasado 23 de enero que ya recibió su primera dosis de la vacuna contra la covid-19, el presentador de televisión mexicano fue severamente criticado por viajar a Miami, Estados Unidos, para conseguir el remedio que frenaría la pandemia de coronavirus.

Aunque en un principio el conductor de "Con Permiso" enfrentó a sus haters con frases de reflexión, su caso llamó la atención de la prensa internacional, por lo que el escándalo escaló al grado en que podría traerle consecuencias.

El tabloide Daily Mail, contactó al Departamento de Salud de Florida para saber la razón por la que se le permitió a Juan José Origel, así como otros famosos, vacunarse contra la covid-19 pese a que no es estadounidense residente.

Se desconoce cómo el hombre de 73 años pudo conseguir una cita. Según los informes, había regresado a México el martes... Se lee en la publicación que también rescató algunas críticas que se hicieron en su contra.

Además de que señaló que el "turismo" de vacunas no está permitido. "El turismo de vacunas no está permitido. Es abominable, la gente no debería volar aquí para vacunarse y salir volando", dijo el cirujano general de Florida, Dr. Scott Rivkees.

Por su parte, New York Post cubrió la nota bajo la siguiente cabeza: "Presentador de televisión mexicano bajo fuego después de ir a Florida para recibir la vacuna covid".

PRENSA INTERNACIONAL CRITICA A PEPILLO ORIGEL POR VACUNA CONTRA COVID

En la publicación destacó el testimonio de una madre de familia que vive en el lugar y que aún no recibe la vacuna.

Soy madre, tengo dos hijos, pago impuestos, estuve trabajando durante toda la pandemia y resulta que los turistas reciben la vacuna. ¡Qué lástima!.

EXIGEN REVOCAR VISA A "PEPILLO" ORIGEL

Los Ángeles Times reportó a principios de enero de 2021 el llamado "turismo de vacunas", un fenómeno que se lleva a cabo en Florida, Estados Unidos. Según el medio, varios turistas de Canadá y América Latina viajan a Miami para recibir la vacuna de manera gratuita.

En Twitter muchas personas con nacionalidad americana o con doble ciudadanía de México y Estados Unidos, demostraron indignación ante la noticia de que Juan José Origel consiguió recibir la vacuna covid en Miami y exigieron que se le revoque su visa.

Ni siquiera yo, que soy ciudadana estadounidense, me considero con derecho a ir y usar una vacuna que no me corresponde, ante los que tienen derecho y son más vulnerables a contraerla, este tipo debería ser acusado en USA de que le cancelen la visa de turista por ser abusivo.

El mejor ejemplo de egoísmo, ¿de verdad crees que te mereces más la vacuna que los médicos, enfermeras, personal de salud que están luchando contra el Covid?.

De acuerdo con el programa Chisme No Like, Juan José Origel también provocó que se tomen medidas injustas contra los migrantes, pues ahora se pedirán papeles para aplicar la vacuna.

